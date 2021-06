(VIDEO) Presidente Maduro calificó de "miserable" al Gobierno de EEUU por excluir a Venezuela de su plan de donación de vacunas

04.06.21 - El presidente Maduro calificó de “miserable” la medida de Estados Unidos de no incluir a Venezuela en plan de donación de vacunas contra el coronavirus.



“Miserables, no solo persiguen para que nadie venda vacunas a Venezuela, sino que, además, cuando pueden, abren el corazón podrido que tienen para mostrar su miseria y su odio contra los venezolanos”, denunció el presidente de Venezuela en un acto emitido el jueves por la televisora estatal VTV.



Con estas declaraciones el jefe de Estado venezolano se refirió a la decisión del Gobierno de EE.UU., presidido por Joe Biden, de no incluir a Venezuela en la lista de los países que van a recibir las vacunas contra el nuevo coronavirus, causante de la COVID-19.



Denunció el “odio” y el “desprecio” de Washington contra la nación bolivariana, Maduro ha alertado que Venezuela está sometida a una “persecución horrorosa” para que no lleguen vacunas contra el terrible virus, pero, según el mandatario, el pueblo venezolano es “rebelde” y no se somete a las políticas del Occidente.



Igualmente aseguró que, a pesar de la medida de Washington, “Venezuela va a tener todas sus vacunas”, ha manifestado, para luego agregar que desde el inicio de la pandemia de la COVID-19, Caracas ha demostrado éxito en el control del virus.



Al parecer, el Gobierno de Estados Unidos, que en medio de la pandemia aún mantiene sanciones asfixiantes contra varios países del mundo, busca donar 80 millones de dosis en América Latina y el Caribe, Asia y África.



Horas después del discurso de Maduro, el embajador de EE.UU., para Venezuela, James Story, alegó que el país norteamericano habría donado 1.200 millones de dólares a lo que el Canciller venezolano Jorge Arreaza refutó en su cuenta de Twitter: "¿Le han donado a #Venezuela $1200 millones? ¿A quién, cuándo y dónde? Lo que sí han hecho es bloquear ilegalmente nuestros recursos, evitar que nos den financiamiento, que nos vendan insumos de salud, robar empresas y activos, para generar sufrimiento y dolor en el país".





Anteriormente, Maduro había rechazado la “guerra geopolítica” por la monopolización de vacunas contra la COVID-19 y el nulo acceso de los pobres a las dosis.Para el Gobierno venezolano, todas las iniciativas de EE.UU. en su contra forman parte de una agenda hostil y belicista para perseguir y llegar a sus objetivos imperialistas en América Latina.Con información de HispanTV