Venezuela rechaza inclusión del tema “Responsabilidad para proteger” en la ONU

19.05.21 - El embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada, señaló que no acompañará el proyecto de resolución contenido en el documento A/75/L.82 y rechazó la inclusión del tema 135 de la Agenda de la Asamblea General, titulado “La Responsabilidad de Proteger y la Prevención del Genocidio, los Crímenes de Guerra, la Depuración Étnica y los Crímenes de Lesa Humanidad” en la discusión.



En ese sentido, el Embajador de Venezuela ante la ONU reiteró la denuncia sobre la instrumentalización y el uso selectivo de la Responsabilidad de Proteger como instrumento de intervención colonial, que ha tenido como resultado el sufrimiento, la muerte y la destrucción de países sometidos a la falsa protección, como el caso de Libia en el 2011.



“Las mismas potencias que prometieron la salvación de naciones y terminaron en su destrucción son las que hoy, con el mismo discurso, amenazan la independencia e integridad territorial de Venezuela. Con la misma narrativa humanitaria amenazan con la fuerza armada para destruir la paz de nuestra nación”, expresó Moncada.



Asimismo, explicó que la agresión más clara ocurrió en febrero de 2019, cuando intentaron, desde la frontera con Colombia, fabricar un conflicto militar usando como excusa una falsa operación humanitaria.



Además, el Embajador venezolano denunció que “en Colombia el presidente Duque ataca a la población civil como si fuera un enemigo militar. Decenas de manifestantes pacíficos son asesinados en las ciudades, centenares de líderes sociales, comunitarios, indígenas, políticos y defensores de derechos humanos son asesinados sistemáticamente, las masacres se cuentan por decenas y los desaparecidos por miles. Nunca hemos visto a las potencias intervencionistas hablar de Colombia en el contexto de la Responsabilidad de Proteger”.



Resaltó que “los EE.UU. ya tienen varias bases militares en ese país pero no sirven para proteger a los colombianos solo a su gobierno. El pueblo colombiano está solo en la lucha por sus derechos humanos”.



Por otro lado, Moncada expuso los recientes crímenes de lesa humanidad que ha sufrido el pueblo palestino; al tiempo que recalcó que las potencias militares que promueven la responsabilidad de proteger no sienten la misma obligación cuando Israel, la potencia ocupante, perpetra crímenes de guerra y la limpieza étnica contra Palestina.



Rechazo a la aplicación de medidas coercitivas unilaterales



“Las medidas coercitivas unilaterales son actos de agresión económica que violan los derechos humanos de centenares de millones de personas en más de 29 países miembros de las Naciones Unidas. La primera responsabilidad de proteger consiste en parar el uso de la economía como arma de destrucción masiva contra los pueblos”, enfatizó el representante permanente durante esta reunión.



Finalmente, hacemos un llamado a todos los Estados miembros a respetar y aplicar de manera integral la Carta de las Naciones Unidas que es el mejor instrumento legal creado por la humanidad para defender la paz, independencia y derechos humanos de nuestros pueblos, manifestó.