(VIDEO) México envía nota de protesta a EEUU por la financiación de una ONG opositora a López Obrador

07.05.21 - México envió una nota diplomática de protestas luego de que se revelara que Estados Unidos presuntamente financia a la organización opositora Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), encabezada por el empresario Claudio X. González.



«Es un acto de intervencionismo que viola nuestra soberanía», dijo al respecto el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina de este viernes.



«Un gobierno extranjero no puede entregar dinero a grupos políticos de otro país. La Constitución nuestra lo prohíbe. No se puede recibir dinero de otro país para propósitos políticos. Es traición a la patria«, dijo López Obrador. «Es promover el golpismo», agregó.



Durante la conferencia matutina, el presidente mexicano leyó la carta que su gobierno envió a la Embajada de EE.UU.



«Sobre el particular solicitamos que esa Embajada confirme si se ha apoyado a esta organización y, de ser así, solicitamos atentamente que la agencia correspondiente considere suspender el apoyo financiero que proporciona la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, lo anterior en virtud de que el financiamiento de actores políticos va en contra de las relaciones de respeto mutuo y no intervención«, reza la misiva enviada por México a Estados Unidos.



El presidente mexicano destacó que la organización MCCI, financiada por agencias estadounidenses, entabló una serie de amparos y recursos legales para frenar algunas de las principales obras de infraestructura del gobierno de López Obrador, tales como el Tren Maya o la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.



«Es algo reprobable que a un grupo opositor a nuestro gobierno, que se ha dedicado a obstaculizar todas las obras que se están llevando a cabo mediante la promoción de amparos, como fue el caso del Aeropuerto de la Ciudad de México, el Tren Maya, se den estos financiamientos de un gobierno extranjero», manifestó.



Sin embargo, López Obrador consideró que este asunto no afectará la agenda bilateral entre México y EE.UU., pues considera que el presidente estadounidense, Joe Biden, muy probablemente ni siquiera está enterado de este asunto.



¿Por qué es un tema importante?



Dos agencias de EE.UU., la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Fundación Nacional para la Democracia (NED) entregaron 2,34 millones de dólares (47,5 millones de pesos), entre 2018 y 2020, a la organización MCCI, encabezada por el empresario Claudio X. González, quien fue el principal artífice de la alianza electoral opositora.



Esto, de acuerdo con información de las bases de datos de USAID y NED.



Claudio X. González, a través de la organización Sí por México, fue un actor crucial para conformar la alianza electoral del principal bloque opositor en México rumbo a las elecciones intermedias de 2021, conformada por los partidos PRI,PAN y PRD, donde se disputará la renovación de la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas y diversos cargos de elección popular.



El empresario, dueño de la papelera Kimberly-Clark, es el principal articulador político de las cúpulas empresariales contra el actual Gobierno mexicano. En los último años, Claudio X. González ha hecho llamados explícitos para votar contra Morena, el partido fundado por López Obrador.



En octubre de 2020, el periodista Álvaro Delgado dio a conocer a través de una investigación publicada en Proceso, que altos directivos y dueños de grandes empresas como Grupo Lala, Aeroméxico, Grupo Alsea, Chedrahui o la farmacéutica Grupo Pisa (señalada por el presidente López Obrador de encabezar un boicot de desabasto de medicinas contra su administración) han financiado a la organización MCCI en los últimos años.



López Obrador ha calificado a Claudio X. González y su padre, del mismo nombre, de ser promotores del llamado «fraude de 2006«, durante las presidenciales en México de ese año, el cual ocasionó una crisis política, en la cual, el derechista Felipe Calderón terminó asumiendo la presidencial del país (2006-2012) en medio de una crisis de legitimidad que, entre otras cosas, motivó la llamada «guerra contra el narcotráfico» que disparó la violencia a niveles inéditos.



