(VIDEO) Operación Gedeón: Se confirman vínculos de los gobiernos de EEUU y Colombia

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez.

04.05.21 - Este lunes el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez ofreció declaraciones con motivo del aniversario de la fallida Operación Gedeón en la que mercenarios terroristas intentaban invadir a Venezuela por las costas del país, dirigidos por el presidente de Colombia, Iván Duque y ya no es un indicio, sino un hecho, la relación del Gobierno de Iván Duque con Juan Guiadó, Jordan Goudreau y la administración del expresidente estadounidense Donald Trump y el desertor de la Fanb, Jimmy José Montesinos Olivar.



En rueda de prensa ofrecida por el jefe del parlamento venezolano, reveló que en la confesión el desertor Montesinos confirma todas las denuncias realizadas por el Gobierno venezolano en torno a la protección que brindaba el gobierno de Iván Duque a los campamentos de mercenarios en el norte del territorio colombiano, así como los vínculos con la agencia antidrogas de EEUU, la DEA que posee una de sus sedes colombianas al lado del uno de los campamentos donde se entrenaba a los terroristas.



“Son evidentes, públicos y notorios los testimonios de los implicados en la operación Gedeón, sin embargo Colombia ha negado todos estos planes”, apuntó y señaló que en la citada declaración ante la fiscalía colombiana “Jimmy Montesinos confesó todo el entrenamiento en los campamentos y donde estaban ubicados, además toda la planificación de la Operación Gedeón”.



“Cuando se cumple el primer aniversario de lo que podemos considerar la agresión más grave contra la integridad de Venezuela que haya ocurrido, decimos que no teníamos dudas de que los terroristas se estaban entrenado en campamentos paramilitares mercenarios y traidores con las asesorías del gobierno norteamericano, se puede decir que fue una crónica de una invasión anunciada. Por más de una docena de veces hemos presentado pruebas concretas a los medios de comunicación de todo lo que se ha planificado en contra del país desde Colombia”, añadió.



Resaltó que factores de poder de ese narcogobierno dirigido por Iván Duque, el pasado 3 mayo del 2020, en la que grupos terroristas intentaron atacar y agredir la paz, el orden y el derecho que tiene esta República de vivir dignamente con independencia.



Finalmente, Rodríguez expresó que en el contrato firmado por Juan Guaidó con la empresa SilverCorp establece la disolución de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Con información de VTV / Globovisión