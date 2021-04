Revelan conspiración entre funcionarios del Banco de Inglaterra y Gobierno Británico para retener oro venezolano

20.04.21 - El periodista de la agencia Bloomberg, Javier Blas, reveló en su libro "The World for Sale" (El Mundo en Venta), escrito junto a su colega Jack Farchy, la conspiración del ex-gobernador del Banco de Inglaterra (Bank Of England), Mark Carney, con el secretario de Exteriores del Gobierno Británico Alan Duncan, en 2019, para retener el oro de Venezuela en Londres.



Así lo publicó este martes el blog de investigación periodística La Tabla, la cual reseña que Duncan en una conversación telefónica con Carney, le presentó supuestos "argumentos legales" para desconocer al presidente Nicolás Maduro como mandatario de Venezuela y apoderarse de millones de dólares en reservas de oro que tiene la República Bolivariana en el Banco de Inglaterra.





En su libro, Blas explica cómo Duncan evoca sus antecedentes de "trader" (operador) petrolero y los de Carney como banquero para ‘hacer negocios’, reseña la agencia AVN.

El Blog indica en su publicación que Duncan trabajó para el comerciante de comodities Marc Rich, fundador de Glencore (institución que trabajó a favor del antiguo gobierno racista de Sudáfrica, para evitar el embargo petrolero que se ordenó mundialmente contra el sistema de discriminación "apartheid" en ese país), mientras el jefe del Bank Of England lo hizo para Goldman Sachs".

Actualmente Venezuela se encuentra en el litigio para el desbloqueo de 31 toneladas que se encuentran retenidas en el Banco de Londres, por el desconocimiento del Gobierno Británico al Estado venezolano y al presidente Maduro.

En octubre del año 2020, el Tribunal de Apelación de Londres anuló el veredicto emitido en el mes de julio por el Tribunal Superior en el que se le otorgaba al opositor Juan Guaidó la administración de los lingotes de oro depositados en el BoE, que tienen un valor estimado de US$1.000 millones.