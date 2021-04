Diputado Saúl Ortega: "La CIA financia a grupos irregulares colombianos para afectar a Venezuela"

06.04.21 - Los grupos irregulares armados colombianos son financiados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés) y por el narcotráfico para desestabilizar a Venezuela, al pretender apropiarse de parte de su territorio fronterizo, dijo a Sputnik el diputado Saúl Ortega.



"Estos grupos atacan a nuestra fuerza armada, mayoritariamente son fuerzas paramilitares financiadas por la CIA y el narcotráfico para generar caos y miedo a la población venezolana en ese lado de la frontera, buscando apoderarse de ese territorio", expresó Ortega.



Desde el 21 de marzo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y grupos irregulares colombianos se han enfrentado en la localidad de La Victoria, en el estado de Apure (sur).

El Gobierno venezolano ha dicho que bloqueará las acciones de los grupos irregulares, y que no permitirá que atenten contra la paz del país.



Ortega, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral, de mayoría oficialista) manifestó que esos grupos forman parte de la descomposición social existente en Colombia, que es aprovechada por la oligarquía de ese país para arremeter contra Venezuela.



"Podemos hablar de grupos disidentes de la guerrilla, pero también de los paramilitares, toda esa fuerza está siendo utilizada por una maquinaria que es la oligarquía colombiana, las fuerzas regulares del Ejército colombiano y el narcotráfico, una santa alianza que ven en la revolución bolivariana su enemigo y utilizan el financiamiento de la droga para activar todos los grupos que puedan y tratar de convertir el territorio venezolano en una especie de Alepo, como hicieron en Siria", expuso.



El parlamentario indicó que esos grupos no cuentan con el accionar de la fuerza armada de su país, para hacer respetar la soberanía venezolana.

"El Gobierno venezolano ha actuado con responsabilidad en el marco de la Constitución, que autoriza al uso progresivo de las armas para detener cualquier amenaza, agresión o intento desestabilizador de la paz, la legalidad, creo que ha sido oportuna y necesaria la respuesta del Gobierno y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana", sostuvo.



Datos falsos



El Gobierno colombiano señaló que prestará asistencia humanitaria a "miles" de personas que han tenido que desplazarse a ese país por el conflicto en Apure.

En ese sentido, el canciller Jorge Arreaza negó que de La Victoria hayan salido 6.000 venezolanos, pues dijo que en esa zona solo residen 3.574 personas, según el Instituto Nacional de Estadísticas.



Para Ortega, abultar la cifra de desplazados es otra mentira del Gobierno de Iván Duque.



"El Gobierno colombiano siempre ha mentido, incluso con los migrantes venezolanos, quien conoce los pueblos fronterizos sabe que aparte de San Cristóbal (Táchira-oeste) y Maracaibo (Zulia-oeste) lo demás son pueblos muy pequeños, entonces ¿cómo es que cruzaron 6.000 personas?; las matemáticas no le cuadran a Duque, (Álvaro) Uribe (2002-2010) ni a la pinochería del Gobierno colombiano", comentó.



Por su parte, Venezuela solicitó ayuda a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para desactivar las minas antipersonas que dejaron en su territorio los grupos irregulares.



Además, el Gobierno venezolano declaró zona de seguridad a tres municipios de la frontera con Colombia, en el estado de Apure.



En tanto, el Comando Estratégico Operacional ejecutará planes especiales de seguridad pública para hacer frente a "las acciones desestabilizadoras que atentan contra la paz de la nación, la seguridad nacional y el resguardo de instalaciones de bienes públicos y privados".



En los enfrentamientos han muerto ocho militares venezolanos, nueve integrantes de grupos irregulares, hay 33 personas procesadas y seis campamentos han sido desmantelados, según datos del Ejecutivo.