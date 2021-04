EEUU admite haber castigado por error a 2 firmas de Italia en relación con las ilegales sanciones a Venezuela

01.04.21 - Dos empresas italianas fueron incluidas por un error en la lista de entidades sujetas a sanciones por violar el embargo petrolero de EEUU a Venezuela, reconocen en el Departamento del Tesoro.



El 31 de marzo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) levantó las sanciones que la Administración de Donald Trump impuso el 19 de enero pasado a las empresas Serigraphiclab y AMG S.A.S. DI Alessandro Bazzoni & C..



La ronda de sanciones relacionadas con Venezuela el 19 de enero de 2021 apuntó a un total de tres personas, 14 entidades y seis embarcaciones por "sus vínculos con una red que intenta evadir las sanciones de Estados Unidos al sector petrolero de Venezuela", dijo el Departamento del Tesoro en aquel momento.



"Después de recibir información adicional luego de las designaciones, [la OFAC] concluyó que las empresas eran propiedad de un Alessandro Bazzoni diferente a la persona que designamos", explicó un funcionario del Tesoro al periódico The Hill.



El Tesoro también impuso medidas a las empresas que, según dijo, estaban vinculadas a Bazzoni, incluida AMG S.A.S. Di Alessandro Bazzoni & C., con la misma dirección que el restaurante y la pizzería Dolce Gusto en Verona, Italia. Los registros muestran que Bazzoni, con sede en Verona, es propietaria de ambas empresas.



El funcionario agregó que "en consecuencia, eliminamos rápidamente a las dos empresas de nuestra lista para evitar dañar accidentalmente a partes inocentes".



Venezuela condenó las sanciones impuestas por EEUU en enero de 2021, al calificarlas de "una nueva agresión desesperada contra el pueblo venezolano por parte del gobierno saliente de Donald Trump".



Con información de Sputniknews.