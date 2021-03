(VIDEOS) DNI, DEA y CIA están vinculadas a estructuras narcoparamilitares armadas en la frontera colombiana para agredir a Venezuela

27.03.21 - Las bandas criminales dedicadas al narcotráfico, extorsión, secuestro, trata de personas, explotación sexual de niñas y adolescentes, minería ilegal, entre otros delitos en la frontera con Colombia, cuentan con el patrocinio del gobierno de Iván Duque y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés), razón por la cual sus incursiones en el espacio geográfico venezolano deben considerarse como una agresión de la oligarquía colombiana, denunció este sábado el vicepresidente sectorial para Soberanía Política, Seguridad y Paz, G/J Vladimir Padrino López, al dar detalles de la operación quirúrgica que ejecuta la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en la población de La Victoria en el estado Apure.



Desde la Sala “Simón Bolívar” del Palacio de Miraflores, el también Ministro del Poder Popular para la Defensa, aseguró que esto forma parte de una campaña sistemática de agresión contra Venezuela, auspiciada por la Casa de Nariño.



“Dadas estas circunstancias, según lo establecido en la Carta Magna, la FANB ha conducido las actuaciones necesarias para erradicar las amenazas encarnadas por estas organizaciones delictivas que vulneran el bienestar de los venezolanos (…) Hemos procedido de manera quirúrgica, destruyendo instalaciones temporales de los irregulares localizadas fuera de las zonas pobladas”, indicó tras denunciar que el propio Gobierno de Duque, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y medios de comunicación han ejecutado una campaña de descrédito en contra de la Operación Escudo Bolivariano que se mantiene desplegada en labores de inteligencia, escudriñamiento y persecución de estos grupos armados vinculados al narcotráfico y el paramilitarismo propio del conflicto armado colombiano.



“Seguiremos en Escudo Bolivariano protegiendo a la Patria, preservando la soberanía del país, cuidando al pueblo y garantizando la independencia nacional”, aseguró el General en Jefe, quien estuvo acompañado por el Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), Almirante en Jefe Remigio Ceballos y el vicepresidente sectorial de Gobierno para la Comunicación, Cultura y Turimo, Freddy Ñáñez.



Padrino López detalló que el despliegue del Escudo Bolivariano en la zona sur del estado Apure, comenzó cuando desde el pasado 21 de enero de este año, la FANB empezó a detectar grupos irregulares en la frontera con Colombia, lo que dio paso a la activación de una operación de contrainteligencia. Desde ese fecha, el despliegue militar logró la incautación de cuatro aeronaves dedicadas al narcotráfico.



“Comenzaron a aparecer indicios (4 aeronaves) en el estado Apure. A partir de ahí comenzó la guerra de las redes para imponer falsedades”, denunció.



Añadió que el pasado 21 de marzo de este año, se ejecutan acciones militares que han dado como resultado: 6 terroristas neutralizados, 27 sospechosos puestos a la orden del Tribunal Militar 14 de Control, 12 detenidos, decomiso de armamentos, granadas, municiones, explosivos, prendas militares, vehículos, drogas y equipos tecnológicos.

“Están garantizados el respeto a los DDHH”



El titular de la cartera castrense rechazó la campaña sistemática de agresión contra la patria a la que se han sumado diferentes ONG y medios de comunicación, en la que intentan posicionar que la FANB ejecuta acciones que son propias del paramilitarismo y del conflicto en que está sumido el país cafetero.



Dijo que aunque la FANB está obligada a expulsar a grupos violentos que atenten contra el país, siempre todo está apegado al respeto a los Derechso Humanos y reconoció la respuesta institucional del Estado venezolano con la participación del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.



Asimismo, reiteró la petición a la población venezolana, en especial a la que hace vida en la zona fronteriza, a acomopañar los esfuerzo de la FANB por garantizar la paz y la sobernía del territorio.



Asimismo, el Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz resaltó que en reiteradas oportunidades el presidente Nicolás Maduro ha hecho publico las mediaciones para lograr la paz en Colombia y la respuesta ante ello es incurrir en nuestro espacio y en nuestras fronteras, incursiones que deben considerarse una agresión auspiciada por Iván Duque quien suministra todo lo logístico y financiero para arremeter contra Venezuela”.



A continuación el comunicado íntegro:



Tal como se ha venido informando, desde el pasado domingo 21 de marzo de los corrientes, en el marco de la operación “Escudo Bolivariano 2021”,el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está ejecutando acciones contra grupos irregulares armados colombianos en el estado Apure. En este sentido, el balance general hasta el momento arroja seis (06) terroristas neutralizados, veintisiete (27) sospechosos puestos a orden del Tribunal Militar 14 de Control, otros doce (12) detenidos el día de ayer y el decomiso de armamento, granadas, municiones, explosivos, prendas militares, vehículos, drogas y equipos tecnológicos con información relativa a sus actividades.



Resulta imperativo recordar a la comunidad internacional, que los precitados grupos cuentan con el patrocinio del gobierno de Colombia y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), razón por la cual, sus incursiones en el espacio geográfico venezolano deben considerarse como una agresión auspiciada por Iván Duque, toda vez que éste les proporciona apoyo logístico–financiero, creando un corredor criminal en la frontera con el asesoramiento del Comando Sur de los Estados Unidos de Norteamérica; en tanto, no es casual, que estos eventos coincidan con la reciente creación de una Unidad Élite de Acciones Especiales.



Contando con el referido respaldo, estas bandas facinerosas se dedican al narcotráfico, extorsión, secuestro, trata de personas, explotación sexual de niñas y adolescentes, contrabando y minería ilegal, entre otros delitos. Aunado a lo anterior, perjudican a la población civil atacando instituciones públicas como CORPOELEC, SENIAT y PDVSA, utilizando además los métodos extremistas de instalación de minas antipersonales en las áreas que han intentado ocupar ilegalmente.



Tan infames malhechores infunden sicoterror en los moradores empleando para ello la plataforma virtual de WhatsApp y otras redes sociales, forzando de este modo movilizaciones de personas indefensas a las que cobardemente usan como escudo humano para huir hacia Colombia, donde no son perseguidos. Esta situación de violencia que está afectando a nuestros estados limítrofes con la nación neogranadina, es el resultado del total abandono de sus fronteras durante décadas por parte de las autoridades de ese país, que padece un conflicto armado, cuyo origen radica en la desigualdad social, la injusticia y el ejercicio ciego del poder de una rancia oligarquía subordinada a lineamientos imperiales.



Dadas estas circunstancias, según lo establecido en la Carta Magna y atendiendo órdenes precisas del ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro Comandante en Jefe; la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha conducido las actuaciones necesarias para erradicar las amenazas encarnadas por estas organizaciones delictivas que vulneran el bienestar y buen vivir de los ciudadanos. Al respecto, hemos procedido de manera quirúrgica, con suma precisión, destruyendo instalaciones temporales de los irregulares localizadas fuera de zonas pobladas.



En consecuencia, rechazamos categóricamente las manipulaciones mediáticas del gobierno colombiano, que pretende trasladar a nosotros su manifiesta incapacidad para resolver problemas propios. De igual manera, repudiamos las informaciones tendenciosas de algunas organizaciones no gubernamentales, así como la politización de tan nefastos acontecimientos.



En los actuales momentos, unidades militares con el apoyo de los organismos de seguridad del Estado, continúan desplegando labores de inteligencia, escudriñamiento y persecución. También se efectúa acompañamiento a diferentes entes del ejecutivo nacional y regional para asegurar la alimentación, atención médica, servicios básicos, suministro de combustible y muy especialmente la tranquilidad de los pobladores. Cabe destacar, que el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo se han incorporado integralmente a estas tareas a fin de garantizar la mayor transparencia y el absoluto respeto a los derechos humanos.



Reiteramos la inquebrantable disposición de expulsar del territorio nacional a cualquier grupo al margen de la ley, y expresamos solidaridad incondicional al pueblo venezolano, con el irreductible compromiso de velar por su paz, su libertad, su soberanía e independencia.



¡Chávez vive… La Patria sigue!



¡Independencia y Patria Socialista… Viviremos y venceremos!



¡Independencia o nada!



¡Leales siempre… Traidores nunca!



¡El Sol de Venezuela nace en el Esequibo!



Caracas, 27 de marzo de 2021



VLADIMIR PADRINO LÓPEZ



General en Jefe