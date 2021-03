(AUDIO) Atilio Borón: "Grupo de Lima era una contradicción andante que no podía resolver ningún problema de Venezuela"

*Escuche aquí el audio

25.03.21 - Continúan las repercusiones luego de que Argentina oficializó su retiro del Grupo de Lima, al considerar que las sanciones y bloqueos externos agravaron la situación de la población venezolana. 'En Órbita' conversó con el analista internacional argentino, Atilio Borón.



Argentina se retiró del grupo formado en 2017 con el fin de abordar la crisis en Venezuela, aunque su propósito era promover la caída del Gobierno de Nicolás Maduro, con apoyos del expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021).



Para Atilio Borón, el Grupo de Lima desapareció y no tiene futuro debido a que varios de los fundadores ya no están en el poder. Son los casos de los expresidentes de Perú (Martín Vizcarra) y de México (Enrique Peña Nieto). El entrevistado se refirió en especial a la situación de dos líderes que aún forman este grupo: el colombiano Iván Duque y el chileno Sebastián Piñera.



"Duque es representante de un narcogobierno, dicho esto con responsabilidad. Hay fotos de Duque abrazado de capos del narcotráfico en Colombia, esto se publicó en EEUU. Y Piñera es un cadáver ambulante, que no cayó su Gobierno porque lo salvó la pandemia. En diciembre de 2019, cuando arreciaban las protestas sociales, tenía 8% de aprobación ciudadana", indicó.



"Por sorpresa, Juan Guaidó era miembro de este grupo [De Lima], o al menos era invitado a participar, al ser presidente encargado y designado por EEUU para Venezuela. Ese grupo era una contradicción andante y no podía resolver ningún problema en ese país", afirmó el sociólogo, politólogo, catedrático y escritor argentino.



En relación con la actual postura de Argentina, Borón agregó que "tiene que avanzar con una articulación junto con México para ayudar a que Venezuela resuelva sus problemas. Pero lo primero que deben hacer estos gobiernos es exigir el fin del bloqueo criminal de EEUU. Sin eso no hay estabilización social, política y económica que funcione".