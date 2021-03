Laila Tajeldine: "Reunión entre Borrell y Blinken busca renovar agresión contra Venezuela"

23.03.21 - La reunión que sostendrán el alto representante de la diplomacia europea, Josep Borrell, y el secretario de Estado (canciller) de Estados Unidos, Antony Blinken, servirá de escenario para renovar la agresión contra Venezuela, dijo a Sputnik la analista internacional, Laila Tajeldine.



"Esta reunión entre Blinken y Borrell es para renovar y buscar nuevos mecanismos de agresión contra Venezuela, el objetivo de Estados Unidos no es defender derechos humanos, no es hablar de estabilización sino todo lo contrario, el objetivo es que a través de la destrucción de la democracia en Venezuela y la desestabilización, buscar la constitución de un Estado fallido", expresó la internacionalista Tajeldine.



Borrell dijo que examinará la situación de Venezuela con Blinken durante la visita a Bruselas.



"La estabilización y la redemocratización del país es posible, pero requiere esfuerzos constantes, nos ocuparemos de eso y lo discutiremos también con el secretario de Estado de Estados Unidos", indicó Borrell.



La abogada manifestó que la política de la Unión Europea (UE) está subordinada a Estados Unidos, y dijo que el país norteamericano la utiliza para sus planes contra Venezuela.



Tensión



En febrero pasado, el Gobierno venezolano expulsó a la embajadora de la UE en Caracas, Isabel Brilhante, tras la sanción de ese bloque a 19 funcionarios de ese país.



El presidente venezolano Nicolás Maduro pidió a la Unión Europea que rectificara las medidas impuestas sobre su país para que pueda restablecerse el diálogo.



En ese sentido, Tajeldine consideró que la reunión que promueve Borrell con Blinken aleja la opción del diálogo con Venezuela.



"Esta actuación del representante de la diplomacia europea se aleja de ese diálogo que ha promovido desde hace mucho tiempo Venezuela (…) Para la Unión Europea la promoción de actividades democráticas en Venezuela es un delito porque no responde a sus intereses", comentó.



La UE sancionó a los funcionarios venezolanos bajo el argumento de que las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre carecían de los estándares necesarios.



La experta aseguró que Venezuela cuenta con instituciones democráticas, que garantizan el voto de los ciudadanos en ese país cada vez que acuden a un proceso electoral.



"En Venezuela existe un Estado de derecho, instituciones democráticas, una democracia viva que cada vez se va a manifestar con los votos, con todos los poderes del Estado, tenemos un poder legislativo, un poder judicial y electoral, todo un sistema de seguridad y se hace importante la eliminación de una buena vez de ese bloqueo, esas sanciones que ejerce Estados Unidos y que impide la vida diaria del pueblo venezolano", comentó.



Por su parte, el canciller venezolano Jorge Arreaza calificó como una soberbia que Borrell diga que buscará la estabilización de Venezuela, por lo que pidió a la Unión Europea y a Estados Unidos "ocuparse de sus asuntos y problemas".