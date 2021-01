Recuerdan en Panamá masacre de EEUU en Zona del Canal

09.01.21 - Panamá recuerda hoy la masacre ejecutada hace 57 años por policías y soldados estadounidenses contra estudiantes panameños que intentaron izar su bandera en el enclave colonial de la Zona del Canal.

En una atípica conmemoración sin actos solemnes, la víspera algunos sobrevivientes y familiares de los mártires depositaron flores en monumentos y lugares donde ocurrieron los hechos, porque este sábado la capital está confinada de forma absoluta como prevención por la pandemia de Covid-19 y solo convocaron homenajes virtuales.



No obstante, la fecha conocida como la Gesta del 9 de enero de 1964 promovió la reflexión sobre lo que algunos consideran el intencional olvido de la historiografía impuesta a la juventud por las clases dominantes, que al decir del historiador César Del Vasto, persigue el objetivo de que no amen a su país.



Los hechos que se extendieron del 9 al 11 de enero fueron el estallido ante las injusticias de 'una clase dominante entregada a vender a su país por unos cuantos miles de dólares', dijo el investigador al diario La Estrella de Panamá.



En su opinión, la juventud panameña, 'politizada y consciente de esa camisa de fuerza que impedía el desarrollo nacional', lideró junto a sindicatos y gremios profesionales, la lucha legal y pacífica contra el 'enclave colonial', y a favor de la entrega del canal interoceánico para colocarlo al servicio del país.



Un artículo publicado este sábado en el propio periódico, afirmó: 'Los que han dedicado su vida a la lucha por erradicar el sistema segregacionista establecido en el canal de Panamá y en la franja colindante, en combatir la pobreza y crear mejores condiciones de vida para todos los panameños, se han ido muriendo poco a poco bajo la ingrata mirada del nuevo milenio'.



El texto firmado por Joaquín Vásquez, de la Asociación Centinelas del Canal, agregó que ni los familiares de las 21 víctimas, ni los más de 500 heridos de bala o por bayoneta 'al defender nuestra dignidad nacional mancillada aquel 9 de enero, han pedido ni aspiraron a nada a cambio de su entrega patriótica en aquella gesta'. No obstante, ayer se presentó la comisión gubernamental que deberá reglamentar la Ley aprobada el 10 de septiembre pasado y que permitirá un resarcimiento económico, pensión vitalicia, atención médica inmediata, becas y otros aspectos beneficiosos para hermanos, abuelos y nietos de los mártires de la masacre.



Con ese cuerpo legal 'se busca dar un reconocimiento a estos héroes de la patria y permitir que sean beneficiarios con decoro y bienestar, y que tengan ciertos beneficios que se van a establecer a través de la propia ley', aseguró Virgilio Sousa, asesor legal del Ministerio de Educación (Meduca), organismo que encabeza la comisión.