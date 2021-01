Gobierno de EEUU aplica nueva sanción ilegal contra Cuba

01.01.21 - El Gobierno estadounidense añadió hoy otra medida contra Cuba al anunciar la inclusión del Banco Financiero Internacional a la lista de entidades y subentidades de la isla con las cuales los norteamericanos tienen prohibido realizar transacciones.



Según un comunicado del secretario de Estado, Mike Pompeo, este nuevo paso anticubano se hará efectivo a principios del presente mes cuando el departamento bajo su mando publique la versión actualizada de la unilateral relación.



Como pretexto para el castigo, el cual fue esgrimido en ocasiones anteriores con otras entidades restringidas, Pompeo mencionó el supuesto control de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba sobre ese Banco.



También reiteró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyo mandato terminará el próximo 20 de enero, apoya al pueblo cubano, una afirmación calificada de hipócrita y falsa por numerosas fuentes dentro y fuera de la nación norteamericana.



A juicio de diversos sectores, las continuas sanciones del gobernante republicano buscan causar daños a los residentes de la mayor de las Antillas, que sufren hace casi 60 años un bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington.



Este anuncio, que se produjo el mismo día en que Cuba celebra el aniversario 62 del triunfo de la Revolución, sigue a la reciente divulgación del plan de Pompeo de colocar otra vez al país caribeño entre las naciones que según Estados Unidos patrocinan el terrorismo.



Las autoridades de la isla calificaron en reiteradas ocasiones de espurio y unilateral ese listado, en el cual Cuba nunca debió estar, pues carece de basamento legal e incluye de forma selectiva a naciones que rechazan los dictados del gobierno norteamericano.



De acuerdo con el diario The New York Times, funcionarios del Departamento de Estado elaboraron una propuesta recientemente para volver a perjudicar a Cuba.



Líderes políticos y estudiosos del tema afirmaron que tal propósito busca complicar cualquier esfuerzo del mandatario electo norteamericano, Joe Biden, para reanudar el acercamiento bilateral iniciado a fines de 2014 por ambos países.



Al respecto, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció la víspera los manejos de Washington para incluir a la isla en la lista de países que patrocinan el terrorismo como hizo inicialmente en 1982 durante la administración de Ronald Reagan (1981-1989).



En la red social Twitter, Díaz-Canel calificó de unilateral, absurda, hipócrita e injusta esa maniobra de Estados Unidos, cuyo gobierno acoge a grupos criminales que actúan contra el país antillano.



Unas 200 medidas dirigidas a estrangular la economía y millones de dólares destinados a financiar la subversión interna y promover el cambio de régimen se encuentran entre las acciones de la administración de Trump contra Cuba.



Canciller cubano rechaza la nueva medida punitiva



El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla rechazó una nueva medida punitiva de la administración Trump contra empresas cubanas, qùe esta vez inició el año incluyendo al Banco Financiero Internacional S.A. (BFI), en la "lista negra" de empresas con las que los estadounidenses tienen prohibido llevar a cabo transacciones.



"Rechazo nueva medida punitiva del Departamento de Estado #EEUU para recrudecer el bloqueo a #Cuba, escribió en su cuenta en Twitter.



"La inclusión de entidades en sus listas pretende reforzar un cerco económico que no ha podido destruir la Revolución Cubana en 62 años", manifestó el jefe de la diplomacia cubana.





Con información de CubaSI / Agencia ACN