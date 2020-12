(VIDEO) Presidente Maduro calificó de infame fallo de la CIJ sobre El Esequibo

18.12.20 - Venezuela calificó como infame la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que este viernes 18 de diciembre decidió tomar parte del diferendo territorial con Guyana, en forma arbitraria y sin consulta al Gobierno Bolivariano, por lo cual la enfrentará legalmente en el ámbito internacional para la defensa de los derechos históricos de los venezolanos en su territorio de El Esequibo.



“Venezuela rechaza y repudia esta infame decisión de la Corte Internacional de Justicia y la vamos a enfrentar en defensa de los derechos históricos al territorio Esequibo”, expresó el Jefe de Estado, desde el Palacio Legislativo, durante el cierre del ciclo virtuoso de la Asamblea Nacional Constituyente de 2017.



El Dignatario Nacional comentó que el Estado venezolano hoy mismo respondió con un comunicado oficial la intromisión de este organismo que viola el Acuerdo de Ginebra de 1966. Expresó que apenas es la primera respuesta del país, ya que la Cancillería está preparada para la lucha jurídica.



Comentó que la ANC, aún cuando hoy cesa administrativamente sus funciones, está activa hasta el 31 de diciembre de este año, fecha decidida para su culminación oficial. Por tanto, los más de medio millar de constituyentes plenipotenciarios estarán pendientes de cualquier dinámica que lleve a tomar futuras decisiones



“Compañeros, misión cumplida, quedan muchas tareas, mucha brega, la Patria les agradecerá eternamente haber estado al frente de esta gran batalla. En nombre de nuestro pueblo y del mío, les doy un gran abrazo y le pido a Dios que siga llenando de bendiciones con paz al pueblo de Venezuela, nuestra amada Patria”.



“Y hoy más que nunca decimos, desde estos espacios históricos: ¡El sol de Venezuela nace en El Esequibo, nace en El Esequibo!”, se despidió con la consigna popular, que fue repetido en una sola voz por las diputadas y diputados electos en 2017 para constituir una ANC que preservó la paz y la estabilidad amenazada por el golpismo de EE.UU. y la extrema derecha venezolana.





Paralelamente el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, leyó un contundente comunicado que rechaza el dictamen “apresurado e ilegal” de la Corte Internacional de Justicia, que resolvió entregar el territorio Esequibo a la República Cooperativa de Guyana, área en disputa en un laudo arbitral desde 1899.El fallo adoptado contó 12 votos a favor y 4 en contra, destacando en él los votos de países interesados en la explotación mineral de la extensa zona virgen rica también en hidrocarburos.“Venezuela rechaza decisión de la Corte Internacional de Justicia contraria al espíritu del Acuerdo de Ginebra sobre la Guayana Esequiba”, dijo el canciller leyendo el comunicado oficial.Arreaza dijo que esta decisión arbitraria “niega la vía judicial, incapaz de alcanzar el arreglo práctico y satisfactorio que este Tratado impone a ambas partes. En ese sentido, Venezuela ha estado y está dispuesta a entregarse a dichas negociaciones amistosas para alcanzar un arreglo mutuamente satisfactorio”.

La República Bolivariana de Venezuela ha tenido conocimiento de la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), leída en audiencia mediante video conferencia del día 18 de diciembre de 2020, con relación a la demanda unilateral interpuesta por la República Cooperativa de Guyana contra la República Bolivariana de Venezuela sobre la validez del Laudo Arbitral de 1899.



Sobre el particular, se informa a la comunidad nacional e internacional lo siguiente:



El Acuerdo de Ginebra es la única norma taxativa bilateral vigente, aplicable para dirimir, mediante negociaciones amistosas, la controversia territorial. Lo anterior niega la vía judicial, incapaz de alcanzar el arreglo práctico y satisfactorio que este Tratado impone a ambas partes. En ese sentido, Venezuela ha estado y está dispuesta a entregarse a dichas negociaciones amistosas para alcanzar un arreglo mutuamente satisfactorio.



Al decidir que posee jurisdicción respecto de la validez del laudo arbitral de 1899 con base en la demanda unilateral de Guyana, la CIJ comete un error incomprensible e insólito, no sólo en términos del consentimiento no prestado por Venezuela a dicha jurisdicción, sino al admitir un objeto de litigio diferente al objeto sustancial de la controversia, tal como fue definido por el Acuerdo de Ginebra de 1966.



La Corte con su decisión, no sólo quebranta su propia doctrina establecida y sustentada por décadas, sino también su nutrida jurisprudencia. Por consiguiente, Venezuela rechaza la decisión de la CIJ, en perfecta consonancia con los argumentos que oportunamente le brindó -desde su posición soberana de no compareciente- para coadyuvar con ésta en su deber de dictar un pronunciamiento donde la ley, los principios del Derecho y el Derecho consuetudinario le imponían declarar su evidente falta de jurisdicción.



En consecuencia, y por las razones antes expuestas, la República Bolivariana de Venezuela repudia el fallo emitido por la CIJ en los términos referidos, a la vez que reivindica, una vez más, la vigencia del Acuerdo de Ginebra de 1966 y ratifica que continuará ejerciendo su justo reclamo, habida cuenta del grotesco fraude que implicó el Laudo Arbitral de 1899 en perjuicio de su integridad territorial.



Finalmente, Venezuela reitera su llamado a que esta controversia sea canalizada de forma amistosa y propone el inicio de negociaciones directas con la República Cooperativa de Guyana, en apego al Derecho internacional y sobre la base del Acuerdo de Ginebra de 1966, que mandata a ambas partes a resolver esta controversia de manera pacífica.



La República Bolivariana de Venezuela llama a todo el pueblo venezolano a unirse en torno a esta causa histórica nacional en la defensa de su derecho soberano sobre la Guayana Esequiba y a rechazar una decisión que va en detrimento del Derecho, la historia y la justicia.



El sol de Venezuela nace en El Esequibo.



Caracas, 18 de diciembre de 2020





Con información de VTV / Últimas Noticias