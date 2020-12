Canciller Arreaza rechaza que la UE persista en su "política injerencista" hacia Venezuela

08-12-20.-El canciller de de Venezuela, Jorge Arreaza, rechazó a través de un comunicado publicado en su cuenta en la red social twitter las declaraciones emitidas por el Alto Representante de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, sobre las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre (6D).



«Es lamentable que la UE persista en su política injerencista hacia Venezuela, en franca inobservancia de los principios más elementales del Derecho Internacional».



No obstante, la nación reitera «la amplia voluntad de diálogo que ha demostrado durante los últimos años hacia todos los sectores de la oposición venezolana, incluyendo tanto a aquellos que participaron en el proceso electoral del 6 de diciembre, como a aquellos que decidieron no participar», remarca el documento.



A continuación, el texto íntegro del comunicado emitido por la cancillería de Venezuela al respecto:



«El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza la declaración emitida por el Alto Representante de la Unión Europea, Josep Borrell, sobre las elecciones parlamentarias celebradas el 6 de diciembre en Venezuela. Es lamentable que la UE persista en su política injerencista hacia Venezuela, en franca inobservancia de los principios más elementales del Derecho Internacional.



No obstante, a pesar de esta posición inercial de la Unión Europea y más allá de las reminiscencias colonialistas contempladas en la mencionada declaración, Venezuela toma nota del interés manifestado por los Estados miembros de esa organización para acompañar y respetar los procesos incluyentes de diálogo político que se emprendan entre los venezolanos y las venezolanas, con el fin de superar las dificultades de la presente coyuntura.



El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela reitera la amplia voluntad de diálogo que ha demostrado durante los últimos años hacia todos los sectores de la oposición venezolana, incluyendo tanto a aquellos que participaron en el proceso electoral del 6 de diciembre, como a aquellos que decidieron no participar.



En este sentido, el presidente Nicolás Maduro Moros, ya ha anunciado la inminencia de nuevos procesos de encuentro a los que serán convocados los más diversos actores políticos, sociales y económicos del país. Con este fin, la nueva Asamblea Nacional, que deberá instalarse el próximo 5 de enero de 2021, está llamada a ser el gran foro de diálogo nacional en el que puedan participar todos los actores, sin restricciones, para alcanzar los acuerdos que el pueblo de Venezuela ansía y merece».