Tania Díaz: "UE y EEUU inhabilitados moralmente para juzgar a Venezuela"

04.12.20 - La vicepresidenta del Partido Socialista Unido de Venezuela, Tania Díaz, aseguró que la Unión Europea (UE) y Estados Unidos están hoy inhabilitados moralmente para juzgar a esta nación suramericana.



A propósito de los pronunciamientos e intentos del ente regional y de Washington de deslegitimar los comicios parlamentarios del próximo 6 de diciembre, la dirigente socialista expresó a Prensa Latina que después de todo lo acontecido durante el proceso eleccionario en el país norteño, no les queda nada por decir de los demás.



'En realidad a nosotros nos tiene sin cuidado que ellos no reconozcan o no, aquí si alguien dice que desconoce los resultados electorales es simplemente porque está siguiendo la línea que impone Estados Unidos y su cohorte de medios de comunicación que le hace el juego, pero no se puede tapar el sol con los medios', recalcó.



Díaz recordó que durante el proceso se han realizado más de una decena de auditorías las cuales le han permitido a los observadores internacionales evaluar las garantías del mismo.



Por su parte el español Francisco Pérez quien se encuentra en esta nación justamente como observador internacional, a propósito del tema señaló a esta agencia que la UE es subalterna de la política estadounidense.



'Ellos son adivinos, porque sin que el proceso de haya dado, sin que las elecciones se hayan realizado como puede alguien profetizar lo que va a suceder, como pueden declarar un fraude sin que nada haya pasado, eso es absurdo', cuestionó el también responsable de Política Internacional del partido Izquierda Unida.



Lamentablemente la política de ese ente está supeditada a los intereses de la Casa Blanca, dijo, es evidente la falta de soberanía de Europa que presumen de ser un continente avanzado y democrático.



'Cada vez que el imperio abre la boca y dice que hay que aceptar algo ellos van detrás, pero llegan ya a unos niveles de escándalo como en este caso de Venezuela, asegurando que no hay garantías en un proceso que aún no se celebra'.



Pérez subrayó en su intercambio con Prensa Latina que la posición de la UE es rastrera y muy triste, que pone al descubierto la falta de soberanía de sus países miembros, quienes en vez de marcar una postura propia aceptan sin miramientos lo que le imponen.



Recordó que en Venezuela se realizaron en los últimos 20 años al menos 25 procesos eleccionarios.



'La jugada de Donald Trump era la apuesta suicida al diputado opositor Juan Guaidó, un tipo que ya se ha amortizado, una operación fracasada, pero con la que aún pretenden engañar al mundo', puntualizó el observador.