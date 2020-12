Desde Argentina rechazan intervencionismo de EEUU, la Unión Europea y el Grupo de Lima en Venezuela

03.12.20 - Un documento que firman el exvicepresidente Amado Boudou; la ex embajadora en Caracas y Londres; Alicia Castro; el sociólogo Atilio Borón; el Secretario Nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Schulman y el Secretario General de ATE Capital; Daniel Catalano, entre más de un centenar de adherentes, manifiesta “el más contundente rechazo a las maniobras intervencionistas promovidas por los gobiernos de EE.UU., la Unión Europea y el Grupo de Lima contra el proceso electoral de la República Bolivariana de Venezuela del próximo 6 de diciembre de 2020”. Reseñó el diario Tiempo Argentino.



El texto -que cuenta con la adhesión de Jorge Elizondo, de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario; el escritor Vicente Battista; Paulo Konig, juez laboral Trelew; Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Beto Pianelli, del Sindicato de Subtes; Beinuz Szmukler, de la Asociación Americana de Juristas- se pronuncia “por la continuidad y radicalización del proceso bolivariano comenzado por Hugo Chávez que marcó un tiempo de avances populares e integración en toda nuestra región”.



El documento sostiene también la necesidad de que Argentina abandone formalmente el Grupo de Lima, designe un Embajador en Caracas y se deje sin efecto “la suspensión de la República Bolivariana de Venezuela ejecutada irregularmente por el gobierno de Macri”.



Con la firma del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; Juan Grabois, líder de la CETP; Jorge Elbaum, de la UBA; el escritor Mempo Giardinelli; Victor Kot, del Partido Comunista; Sergio Ortiz, del Partido de la Liberación; María Adela Antokoletz, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el texto señala que “el camino de la autodeterminación nos inspira y convoca a manifestar nuestro apoyo al Proceso Bolivariano, con la convicción de que su triunfo alentará todas las luchas antimperialistas y la construcción de una corriente política solidaria y programática, que haga del Siglo XXI, el momento de la definitiva y verdadera independencia de nuestros pueblos”.



Subscriben además, el pastor Arturo Blatesky, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Espacio Memoria Quilmes; Luis Fernández, Asociación de Taxistas de Buenos Aires; Eduardo Freiler, ex Juez y Camarista Federal; el filósofo Fernando Buen Abad; las periodistas Cynthia García, Telma Luzzani, María Seoane; el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto; Juan Grimald, Asociación de ex presos políticos de la Argentina, Chaco; Raquel Wittis, Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte; Luisa Vivanco y Alejo Lipsich, de la Internacional Progresista, entre una larga lista de adherentes.

Tiempo Argentino (https://www.tiempoar.com.ar/nota/no-headline-239)