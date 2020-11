Pérez Esquivel: “El problema de Venezuela lo tienen que resolver los venezolanos, sin injerencia extranjera"

20.11.20 - El premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel denunció que el gobierno de Estados Unidos (EEUU) pretende aplicarle a Venezuela su política de recolonización continental y considera a América Latina su patio trasero, esto durante la presentación de la conferencia virtual Venezuela: Sanciones, elecciones y derechos humanos (DDHH).



Pérez Esquivel cuestionó en particular que la cruzada antivenezolana utilice el pretexto de alegadas violaciones de los derechos humanos, difundidas por los grandes medios de comunicación.



El principal violador de los derechos humanos es Estados Unidos y lo hace de una forma feroz, lo cual vemos con los más de 50 años de bloqueo a Cuba y ahora con su bloqueo a Venezuela, subrayó en el evento en línea en la red social YouTube.

“El problema de Venezuela lo tienen que resolver los venezolanos, sin injerencia extranjera; por el contrario, con mucha solidaridad y apoyo”, planteó.



De acuerdo con el artista, la hostilidad de la Casa Blanca debe analizarse desde sus ambiciones y su empeño en no renunciar a la hegemonía continental, ni a su consideración de América Latina como patio trasero para la apropiación de recursos y la recolonización.



Todo esto con el silencio de países que se dicen democráticos, en particular los europeos, comentó.



El premio Nobel de la Paz insistió en que la solidaridad y la unidad latinoamericana resultan fundamentales ante las agresiones contra Venezuela, que resiste y defiende su soberanía y el derecho de su pueblo a escoger su destino.



Ojalá los dirigentes europeos escuchen este mensaje, expuso Pérez Esquivel, quien preguntó a la Unión Europea si 'mandará o no observadores' a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre en la nación sudamericana.



'¿Qué pasa?, ¿A qué esperan, a una agresión?', demandó.



Para el activista de derechos humanos, la humanidad no necesita tanta hostilidad y sí que se trabaje para restablecer el equilibrio entre el ser humano y la madre tierra y para construir la democracia.

Afirmó que si hay país que viola los DDHH es Estados Unidos, que atenta contra la soberanía y la autodeterminación de los pueblos en forma feroz sin ningún límite y ante el silencio cómplice de los países que se dicen democráticos, como los europeos.

Con información de Prensa latina / VTV