Trump está considerando ataque contra Irán

17.11.20 - El presidente Donald Trump considera un ataque contra la República Islámica de Irán, informó hoy la cadena de televisión CNN.

En su cercano círculo de asesores el presidente Trump valoró la posibilidad de golpear las instalaciones nucleares de Teherán, en una política de tierra arrasada en el exterior como parte de su legado al presidente electo, el demócrata Joe Biden, según diversos análisis de expertos y medios de prensa.



Sin embargo, el mandatario fue disuadido de esa acción por algunos funcionarios cercanos a él, alarmados por una acción de esa índole en las últimas semanas de su mandato.



Según medios de prensa como The New York Times (NYT), Trump, planteó y discutió el pasado jueves la posibilidad de sabotear militarmente el programa nuclear de iraní, lo cual entorpecería que su sucesor buscara un retorno al acuerdo del que retiró al país o algún tipo de distensión con la nación persa.



Indican los medios que en la reunión, que tuvo lugar en la Oficina Oval de la Casa Blanca, participaron entre otros el vicepresidente Mike Pence, el secretario de Estado, Mike Pompeo; el secretario de Defensa, Christopher C. Miller; y el jefe del Estado Mayor, Mark A. Milley, quienes lo disuadieron para no provocar una guerra de inimaginable proporciones.



Las acciones con misiles estarían dirigidas a la central atómica de Natanz, en el centro de Irán, aunque hay temores sobre la respuesta del país árabe, según valoró el diario británico The Guardian.

Irán advierte a Trump que responderá a su "aventura melancólica"

Las autoridades de Teherán advierten reiteradamente que darán una respuesta contundente si la Casa Blanca prosigue con planes de utilizar el fin de la presidencia de para montar un ataque.

Irán dijo que responderá a "cualquier aventura melancólica de cualquier agresor" después de que un informe avisara que Trump considera atacar al país persa. Reseñó HispanTV.

"Irán ha demostrado ser capaz de utilizar su poder militar legítimo para prevenir o responder a cualquier aventura melancólica de cualquier agresor", advirtió el lunes el portavoz de la misión iraní ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Alireza Miryusefi, citado por la agencia de noticias Reuters.



El portavoz del gobierno islámico, Ali Rabiei, dijo que cualquier acción contra la nación iraní se enfrentaría sin duda a una respuesta aplastante.



También hay temor de que aliados de Washington en la región como Israel cumplan por encargo un ataque contra las instalaciones iraníes y llama la atención la visita del secretario de Estado, Mike Pompeo a Tel Aviv como posible portador de esos planes.



Natanz ya fue afectada este año por un incendio provocado y un posible ciberataque, atribuido a Israel, indicó el diario británico, quien abundó sobre los recientes cambios en el Pentágono lo que puso a los iraníes en guardia.



Según The Guardian, Biden dijo que desea volver al trato, pero no hizo precisiones en las condiciones previas, o el capital político que podría estar dispuesto a gastar para superar la oposición de los israelíes y ganar el apoyo del Congreso con vistas a tal movimiento.