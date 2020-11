(AUDIO) ¿Y si Trump se autoproclama como Guaidó, qué haría la Unión Europea?

06.11.20 - Las elecciones en EEUU han desatado la hecatombe. En un país que autoproclama su excepcionalismo, acostumbrado a dar lecciones de democracia y exportarlas a todo el mundo, o incluso llegar a imponerlas con golpes a mano llena a todo aquel que no reconozca sus 'bondades', están saliendo a la luz las miserias, todas juntas, de su sistema político.

¿Trump estilo Guaidó?

Lo que está pasando con las elecciones en EEUU "está demostrando las flaquezas y miserias de la democracia occidental. Tenemos una imagen realmente triste y penosa de una supuesta democracia donde los electores solamente pueden escoger entre lo malo y lo peor", expresa el analista internacional Eduardo Luque.

¿Qué pasaría si en medio del desastre en que se han convertido las elecciones en EEUU, si el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, perdiera en las urnas, y se pusiera de pie en una tarima en el medio de una plaza de Washington DC y se autoproclamara presidente de EEUU?.

A continuación, la pregunta sería: ¿cómo reaccionaría la Unión Europea y el resto de Occidente si llegara a ocurrir este extremo? ¿Reconocerían a Trump como 'presidente interino legítimo hasta nuevo aviso' de EEUU, tal como lo hicieron con el diputado opositor venezolano Juan Guaidó?

Porque, a modo de ejemplo, ha salido el ministro de Exteriores de Alemania, Heiko Maas, a tuitear que los contendientes en las presidenciales de EEUU deben aceptar el resultado de los comicios, sea cual sea. "Lo que ahora sucede en EEUU no está del todo de acuerdo con la cultura democrática que conocemos de ese país. Es importante que todos acepten el resultado. Es fácil ser un ganador, pero a veces es difícil ser un perdedor". Y allí está Guaidó para dar por buenas esas palabras de Maas, sobre que "a veces es difícil ser un perdedor".

Pero, ¿aceptó Guaidó —y Alemania y el resto del puñado de países que lo respalda— el resultado de las pasadas elecciones en Venezuela? No. Y dicho sea de paso, la UE, es decir, Alemania, ya ha sentenciado que no reconocerá las próximas elecciones legislativas en Venezuela "porque no hay garantías". ¿Está habiendo garantías en estas elecciones en EEUU?

¿Aceptó acaso la oposición en Bolivia, y otra vez, Alemania y demás socios occidentales, el resultado de las elecciones de 2019 en aquel país? Otra vez la respuesta es No. Más bien apoyaron el golpe de Estado, uno similar al que no lograron consumar en Venezuela unos meses antes.

¿De qué habla Heiko Maas, cuando habla de 'cultura democrática'? ¿Cuál vendría a ser 'su' cultura democrática?

Luque afirma que estas palabras de Maas evidencian las flaquezas y las miserias de la democracia occidental. "Una democracia que muchas veces consiste básicamente en que el ciudadano sólo tiene derecho a votar cada 'x' años —cuando toque— y que después el político escogido, como suele decir el refrán, 'hace de su capa un sayo' y utiliza el poder que se le ha dado para aplicar otras medidas completamente diferentes a las que prometió en su programa electoral".

"Lo más grave, es que esta supuesta democracia occidental, que sufrimos en ocasiones, realmente pone en cuestión a otros países, a los que les dice 'son democráticos', o no, como es el caso de Bolivia o el de Venezuela. En el caso de Bolivia la UE admitió un golpe de Estado militar que ha causado centenares de muertos y que se ha demostrado que era un golpe militar falseado a través de la Organización de Estados Americanos [OEA] y del señor [Luis] Almagro que era un peón de EEUU", abunda el analista.

Otra vez

Y vuelve la pregunta: ¿Reconocería Alemania y el resto de Occidente como presidente interino legítimo a Trump si éste se pusiera de pie en una tarima y se autoproclamara como tal, y a su vez aprobarían sanciones contra miembros del Partido Demócrata, Biden primero, y contra las cadenas de televisión y las redes sociales que le apoyan?

Luque admite que esta hipótesis sería curiosa de contemplar, al indicar que lo que ocurre en Venezuela no se entiende del mismo modo en EEUU y reconoce que sí que habría una reacción de parte de la UE.

"Se diría que evidentemente [Trump] no es un presidente legítimo. Es decir, lo que es legítimo para Venezuela, intentar o dar un golpe de Estado, y la UE y EEUU lo apoyan, no es legítimo hacerlo para EEUU. Estamos viendo el cinismo de la política occidental y de la UE de cómo se aplican a unos países un rasero político, y en cambio a otros no aplican ese mismo rasero".

"Esta democracia [occidental] no duda en amparar a dictadores y criminales y también golpes de Estado si es necesario, y esta es la evidencia que estamos viendo en estos momentos", remacha Eduardo Luque.

*Escuche aquí el audio