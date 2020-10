Embajador Moncada avizora escalada de EEUU contra Venezuela tras su fracaso en Bolivia

22.10.20 - El embajador venezolano ante la Organización de las Naciones Unidas, Samuel Moncada, denunció la intención de Estados Unidos de generar zozobra y desestabilizar la paz en este país, tras su fracaso en Bolivia.



En su cuenta en la red social Twitter el diplomático advirtió que 'luego de su fracaso en Bolivia, Donald Trump pide a la Organizaciçón de Estados Americanos (OEA) que no reconozca las elecciones para la Asamblea Nacional en Venezuela'.



Recordó que la maniobra de la administración estadounidense en los últimos días durante las sesiones de ese ente regional fue proponer una resolución solicitando que no reconozcan como legítimos los resultados de las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. Reseño Prensa Latina.



En tanto algunas naciones aliadas de la Casa Blanca se unieron al coro para declarar que no reconocerán los resultados de los comicios que se realizarán apegados a lo establecido en la Carta Magna de la nación.



Moncada cuestionó si la OEA desconocerá también las elecciones estadounidenses en caso de que Trump perdiera la reelección en noviembre.



De cara a los comicios parlamentarios de este país suramericano, Washington, junto a la extrema derecha nacional, intensifican las acciones de boicot y las campañas mediáticas para promover el apoyo internacional con el fin de deslegitimar el proceso y promover un golpe de Estado.



Mientras el país se prepara para realizar el próximo domingo 25 el simulacro electoral bajo estrictas medidas de bioseguridad y cumple el cronograma comicial propuesto por el Consejo Nacional Electoral.