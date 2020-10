Almagro felicitó al presidente electo de Bolivia Arce: Correa y Diosdado le recordaron su rol en el golpe a Evo Morales

20.10.20 - El titular de la Organización de Estados Americanos (OEA), felicitó al presidente electo de Bolivia, Luis Arce, y le deseó “forja un futuro brillante” para ese país “desde la democracia”. Sin embargo, sus dichos generaron la reacción inmediata de varios dirigentes latinoamericanos, como el ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien recordó que Almagro fue quien había avalado la anulación del triunfo de Evo Morales en noviembre de 2019, con una falsa acusación de fraude.El saludo de secretario general de la OEA fue a través de Twitter. A través de esa red social envió “un reconocimiento al pueblo boliviano” y le deseó a Arce “éxito en sus labores futuras”.Quien primero salió a responderle fue el ex presidente de Ecuador Rafael Correa, al hacer referencia a la luz verde que la OEA le dio a la falsa denuncia de “fraude” del MAS en los comicios tras el cual fue depuesto Morales. “El único fraude es Almagro”, sentenció y lo acusó de “deshonestidad”.“El año pasado Evo ganó con 10 por ciento y Almagro gritó ¡fraude! Ahora ganaron con 20%, lo cual demuestra que el único fraude fue Almagro. Si tuviera algo de decencia -que no la tiene- renunciaría. Su deshonestidad ha costado democracia y sangre. ¡Jallalla Bolivia!”, escribió Correa, quien fue proscripto de su país para los próximos comicios.En el mismo tono, el vicepresidente de Venezuela, Diosdado Cabello, cuestionó a Almagro y celebró el triunfo de Arce, por sobre el gobierno de facto que depuso y obligó al exilio a Morales. “El noble pueblo boliviano les da una lección”, resaltó.