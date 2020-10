(AUDIO) Temir Porras: Es fundamental preservar activos de la Nación en el exterior

19-10-20.-El exvicecanciller para Europa y Asia, Temir Porras, cree fundamental preservar los activos de la República y los intereses de la nación, tras las grandes limitaciones que tiene el Estado venezolano en acceder a las reservas en el exterior.

Porras señaló que para el país es necesario contar con una Asamblea Nacional reconocida internacionalmente y que tenga «cooperación institucional Estado- Parlamento» para enfrentar los asuntos internacionales a favor de la nación, «porque no hay un piso legal para ciertas acciones económicas del gobierno como el endeudamiento».

En entrevista concedida al programa A Tiempo Unión Radio, sostuvo que se tiene que poner fin a «esta guerra institucional» que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo para minimizar la repercusión internacional.

Aunque en su opinión, al día de hoy no está garantizado que un grupo de países en particular Estados Unidos vaya a reconocer la AN electa el 6 de diciembre.

Añadió que es importante mantener el valor y propiedad de Citgo y dijo que «que debe permanecer siendo venezolana y el oro que está depositado en el Banco de Inglaterra sea innegablemente propiedad, uso y disfrute o utilización económica de los venezolanos».

Afirmó que el problema de Venezuela no es la deuda, sino el desplome de la economía, «lo que sucedió es que la economía se vino al piso, yo pondría el acento en la necesidad de recuperar la economía venezolana en la medida de lo posible a su dimensión que alcanzó no hace tanto tiempo».

