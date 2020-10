Más de 500 personalidades firman carta al presidente de Argentina ante voto contra Venezuela en la ONU

Con esta actitud, dicen los firmantes, el gobierno argentino optó por alinearse a los países que integran el llamado Grupo de Lima, cuyos países integrantes, bajo las directrices de los Estados Unidos (EEUU), son los que promueven el bloqueo económico y financiero contra Venezuela, reseña nota de prensa de La Iguana.

La misiva, que hace énfasis en que la decisión de Fernández viola el principio de autodeterminación de los pueblos y el de la no injerencia en los asuntos internos de otros países, será llevada en las próximas horas a la Casa Rosada.

Entre las personalidades que suscriben el documento destacan los expresidentes Manuel Zelaya de Honduras y Fernando Lugo de Paraguay; el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; la exsenadora y candidata presidencial de Colombia, Piedad Córdoba; el nieto de Salvador Allende, Pablo Allende; la diputada por el Frente Farabundo Martí de El Salvador, Blanca Flor Bonilla; la excandidata presidencial de Honduras, Xiomara Castro; y los activistas argentinos Atilio Borón, Stela Calloni, Gabriel Mariotto y Francisco “Paco” Olivera.

A continuación el documento completo:

Señor presidente de la República Argentina

Compañero Alberto Fernández.

Los abajo firmantes, intelectuales, políticos y artistas de todo el continente latinoamericano, queremos señalar la preocupación por el voto de su gobierno en las Naciones Unidas.

Rechazamos enérgicamente la posición de la Cancillería Argentina, que votó junto con el Grupo de Lima de Bolsonaro (Brasil), Piñera (Chile), Duque (Colombia) y Vizcarra (Perú) contra la República Bolivariana de Venezuela.

Comprendemos que es un grave error político compartir el posicionamiento junto con países en donde se viola flagrantemente los Derechos Humanos y de los cuales la Alta Comisionada para los DDHH de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, no dice nada. Son los mismos gobiernos que, de la mano de la presión de la OEA, permitieron el golpe de Estado en Bolivia, que fueron aliados de la gestión antinacional y entreguista de Mauricio Macri y que están dispuestos a permitir cualquier tipo de atropello contra los pueblos, por cumplirle los caprichos a la administración norteamericana de turno, su criminal bloqueo a la patria de Chávez, como durante años lo hizo y mantiene con Cuba.

Estimado Presidente, todos los aquí firmantes vemos con simpatía su gobierno y lo defenderemos como si fuera nuestro. Los países con quien usted voto, son los mismos que junto a los EEUU están trabajando para que usted fracase y para que vuelva el neoliberalismo a la argentina. Desde el mismo día que usted asumió, la CIA trabaja para darle algún tipo de golpe y desplazarlo del poder. No soportan políticas internacionales contradictorias, ni guiños ni actitudes para agradar. El imperio no quiere una Argentina soberana e independiente.

Querido presidente, creemos que hoy más que nunca hay que recordar y honrar el histórico encuentro y abrazo de los libertadores de América, San Martin y Bolívar. Fue en Guayaquil donde se plasmó la libertad de nuestro continente.

Dos siglos después, en la ciudad de Mar del Plata, en el ALCA, el encuentro y abrazo entre el comandante Hugo Chávez y el presidente Néstor Kirchner hicieron posible una derrota para la pretensión imperial y sus socios nativos de mantenernos como patio trasero de los EEUU. Esta fue la segunda victoria contemporánea de la Patria Grande después de la batalla de Girón.

También es necesario, señor Presidente, no olvidar la ayuda que facilitó el Presidente Hugo Chávez y su país a la Argentina cuando la Argentina lo necesitaba.

Con preocupación, pero con esperanza, esperamos que se revea la posición argentina para seguir construyendo un tiempo americano junto a México, Cuba, Venezuela y todos los pueblos que quieran romper con el yugo de sometimiento de EEUU y sus satélites.

Le pedimos también que termine con el agravio a este país hermano y restablezca las normales relaciones diplomáticas a través de sus respectivos embajadores.

Le deseamos muchos éxitos en su labor de gobierno y confiamos en su capacidad de rectificar y ser parte de la construcción de la Patria Grande.

Firman:

Altuna, Asier. Secretario Relaciones Internacionales de Sortu, Navarra.

Allende, Pablo. Activista social y político. Nieto de Salvador Allende. Chile.

Ancheta, Juanita. Secretaria de Relaciones Internacionales del MAS. Bolivia.

Assunson, Laisy. Militante Política social del P.T. Brasil.

Avilés, Armando. Secretario de Organización Del Partido Comunista de México

Aznarez, Carlos. Director de Resumen Latinoamericano. Argentina.

Belloso, Anabel. Diputada en el parlamento del Salvador.

Bercum, Andrés. Responsable de Relaciones Internacionales del Movimiento Descamisado Argentina.

Bonilla, Blanca Flor. Diputada Parlasen. Frente Farabundo Martí.

Borón, Atilio. Politólogo y escritor. Catedrático. Argentina.

Brito Sandoval, Sonia. Diputada del MAS de Bolivia Presidenta del Comité de Derechos Humanos e igualdad de Oportunidades de la Cámara de Diputados del Estado Plurinacional de Bolivia

Brizuela, Demetrio. Ex diputado del Parlatino por el PSUV, formo parte del equipo técnico de Relaciones Internacionales del PSUV, secretario de la comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional Constituyente Calloni, Stella. Escritora y periodista. Politóloga. Argentina.

Campabadal, Jordi. Abogado especializado en derechos humanos. Cataluña

Canese, Ricardo. Secretario de Relaciones Internacionales del Frente Guasu. Parlamentario del MERCOSUR por el Frente Guasu. Paraguay

Cardo, Edgardo Hernán. Director de Coordinación de Concejos Asesores. Gobierno de Morón. Argentina.

Cardoso, Pedro. Director de cine. Militante del PT. Brasil.

Castaneda, Carlos. Ex Canciller del Salvador, Secretario de Relaciones Internacionales del Frente Farabundo Martí.

Colotti, Geraldina. Internacionalista Italiana, Ex presa política. Italia.

Coscia, Jorge. Ex secretario de cultura de la Nación. Cineasta, escritor y poeta. Argentina.

D Elías, Luis. Presidente del Partido Miles, preso político. Argentina.

Dávila, Amanda. Ex ministra de comunicación del gobierno de Evo Morales

Espinoza, Claudia. Ex viceministra de comunicación del Gobierno de Evo Morales.

Fernández, Gerardo. Responsable del movimiento Evita la Matanza.

Fernández, “Gallego” Héctor. Dirigente de Militancia Peronista. Diputado Nacional, Frente de Todos Argentina.

Flores Gauna, Valeria. Vicepresidenta de la Región América del Norte de la COPPPAL Juvenil. Militante del PT

Flores, Juan Manuel, “Chino”. Miembro del Consejo Nacional del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.

Fonseca Terán, Carlos. Secretario de Relaciones Internacionales del Frente Sandinista

Francisco Olveira. “Padre Paco” Sacerdote Opción por los Pobres. Argentina

Franco, Ramón. Publicista y animador socio cultural Venezuela

Gadea, Ricardo. Presidente de la coordinadora del Perú. Ex cuñado de Ernesto Guevara. Escritor y político.

Gaidolfi, Ernesto. Profesor universitario. Periodista. Dirigente del Partido Compromiso Federal

Gambina, Julio. Economista y politólogo. Argentina.

García, Mihaíl. Miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y vicepresidente de la COPPPAL. Delegado al Foro de Sao Paulo. República Dominicana.

García, Gustavo. Abogado de derechos Humanos. Islas Canaria. Estado Español.

González, Medardo. Conocido como el comandante Milton Méndez fue dirigente estudiantil de la Universidad de El Salvador, llego a ser Secretario General de la Asociación General de Estudiantes Universitarios de la UES- AGEUS. Se Inicio en las Fuerzas Populares de Liberación Nacional Farabundo Martí – FPL. El Salvador

González, Oscar. Ex Vice Jefe de Gobierno. Dirigente del Socialismo para la Victoria. Argentina.

Guevara, Norma. Licenciada en Ciencias de la Educación. Ex Diputada. Dirigente histórica del FMLN. Ex Candidata a Presidenta de El Salvador.

Guerrero Maya. Jannete Elizabeth. Diputada del Partido del Trabajo de México.

Gutiérrez, Hugo. Abogado de derechos humanos. Diputado del Partido Comunista de Chile.

Haddad, Mauro. Secretario General de la Federación Juvenil Comunista (FJC) Argentina.

Hernández Cedeño, Fidel Atanasio. Sociólogo. Activista político. Venezuela.

Herrera, Marco. Politólogo y escritor salvadoreño. Residente en República Dominicana

Hubieres, Juan. Secretario General de Fuerza Rebelde, Ex diputado. Actualmente es el presidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano) Republica Dominicana.

King, Virginia. Representante de FUNDALATIN. Capitulo argentino.

Kot, Víctor. Secretario General del Partido Comunista Argentino.

Kreyness, Jorge. Secretario de relaciones internacionales del Partido Comunista Argentino.

Lacacta, Julián. Escritor y político. Perú.

Lopardo, Ezequiel. Dirigente de la Corriente Nuestra Patria. Argentina

Lopardo, Federico. Dirigente Nacional de Quebracho. Argentina

López, Norberto. Responsable de Relaciones Internacionales de Compromiso Federal Argentina.

López, Gustavo. Presidente del Partido FORJA. Integrante del Frente de Todos. Vicepresidente del Enacom, el Ente Nacional de Comunicaciones. Argentina.

Madrazo, Javier. Es ministro del gobierno Vasco. Dirigente del partido La Izquierda. País Vasco. Estado Español.

Mancebo, Esmeralda. Periodista, dirigente de la Fuerza del Pueblo. República Dominicana.

Mariotto, Gabriel. Ex Vice Gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Diputado del Parlasur. Presidente de Compromiso Federal, provincia de Buenos Aires.

Márquez Carlos. Periodista y escritor dominicano. EEUU

Martínez, Hugo. Ex Candidato a Presidente del Salvador, por el Frente Farabundo Martí. El Salvador.

Méndez, Rafael. Periodista. Diputado del Partido de la Liberación Dominicano. Republica Dominicana.

Mirabal, Minou, ex vicecanciller República Dominicana.

Molinas, Diego. Referente de la Agrupación Cinco de Noviembre

Monsanto, Pablo. Ex comandante de las FAR. Secretario General de Convergencia. Guatemala.

Montes, Cesar. Presidente Fundación Turcios Lima. Ex comandante de las FAR y EGP. Guatemala

Mejía, Miguel. Ex Ministro para Políticas de Integración Regional. Dirigente de Movimiento Izquierda Unida. República Dominicana.

Nadra, Alberto. Periodista y Escritor. Ex jefe de redacción de Prensa Latina, en la argentina. Ex miembro del Comité Central del Partido Comunista argentino. Fue director del periódico comunista “Que Pasa”. Argentina.

Najeeb, Amado. Secretario General Partido Comunista Paraguayo.

Ortega, Saúl. Diputado Nacional y Constituyente. Presidente de la comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Constituyente de Venezuela

Ortiz, René. Secretario de Relaciones Internacionales de MORENA México.

Parrilli, Marcelo. Abogado de Derechos Humanos. Miembro Fundador del CELS. Diputado de la CABA mandato cumplido. Argentina

Patiño, Ricardo. Ex Canciller de Ecuador. Exiliado en México. Ecuador.

Paz Sosa, Grimaldi. Diputado del Partido Libre de Honduras.

Peredo, Oswaldo. “Chato”. Ex comandante del ELN. Bolivia, cofundador del MAS.

Pereira, Sandra. Diputada por el Partido Comunista Portugués en el Parlamento Europeo. Vice presidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latino-Americana.

Pérez Esquivel, Adolfo. Premio Nobel de la Paz.

Pérez Leira, Lois. Coordinador General de la Internacional Guevarista. Escritor y politólogo. Argentina.

Pérez Segovia, Isabel Cristina. Secretaria General de la Juventud Comunista Mexicana.

Pichardo Manolo. Ex presidente de la COPPPAL. Ex presidente del Parlacen. Miembro de la ejecutiva del partido Fuerza del pueblo

Pichardo, Ángel. Medico. Político e intelectual Dominicano.

Piedad Córdoba. Ex senadora y ex candidata a presidenta de Colombia.

Pinto, Adair. Periodista. Militante del MAS. Refugiado político en la argentina.

Pisarello, Gerardo. Diputado. Secretario Primero del Parlamento Español

Quevedo, Majo. Secretaria de Relaciones Internacionales del Partido Comunista Paraguayo.

Rallo Gutiérrez, Fátima. Miembro de la Secretaria de RR.II del Frente Guasu. Partido País Solidario.

Ramírez, Graciela. Coordinadora Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad a los Pueblos. Cuba

Patiño, Ricardo. Ex canciller del Ecuador durante la presidencia de Rafael Correa.

Pérez Esquivel, Adolfo. Premio Nobel de la Paz.

Rivadeneira Burbano, Gabriela. Asambleísta nacional. Entre 2013 y 2017 se desempeñó como presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador.

Rivero María, Jesús. Ex dirigente estudiantil. Socióloga y periodista. Venezuela

Rodríguez, Arleén. Directora del Programa Mesa de Noticias de Cuba.

Ruiz Díaz Balbuena, Hugo. Ex Ministro de Relaciones Internacionales del Gobierno de Fernando Lugo. Catedrático de Derecho Intencional y Geopolítica Económica Internacional. Paraguay.

Rodríguez Restituyo, Juan Dionicio. Diputado Comunista. Frente Amplio de Republica Dominicana.

Sala, Milagro. Diputada en el Parlasur. Líder de la organización Tupac. Presa política.

Salvatierra Arriaza, Adriana. Politóloga. Senadora. Fue presidenta de la Cámara de Senadores de Bolivia.

Santana, Fidel. Presiente del Frente Amplio de Republica Dominicana

Segovia, Edgar. Conducción Nacional del Partido País Solidario. Integrante de la secretaria de Relaciones Internacionales del Frente Guasu.

Sigal Eduardo. Vicepresidente del Frente Grande de la Argentina.

Soto Bringas, María Rosa. Escritora peruana y activista de derechos humanos. Perú.

Tavárez Mirabal, Minou. Ex Diputada del Parlamento Dominicano. Ex Viceministra de Relaciones Exteriores. Es Fundadora y presidenta del partido Opción Democrática

Torres, Raúl. Cantautor de la Nueva Trova. Diputado de la Asamblea Popular Cuba.

Spina, Diego. Secretario de Gobierno Municipalidad de Morón. Dirigente de Nuevo Encuentro. Argentina.

Verón, Carlos. Dirigente del Frente Guazú. Paraguay.

Verón, Guillermo. Asesor Internacional de la Bancada del Frente Guasu en la Cámara de Senadores. Coordinador de Comunicación del Ex Presidente Fernando Lugo. Secretario Nacional de Comunicación del Partido Popular TEKOJOJA

Castro Xiomara. Dirigente del Partido Libre. Ex candidata a presidenta de Honduras.

Yeidkol Polevnsky. Secretaria general del CEN de MORENA, Mexico.

Zelaya, Manuel. Ex presidente de Honduras.

Con información de Laiguana.tv / Con El Mazo Dando