Fundalatin: Niños venezolanos con enfermedades crónicas pueden perder la vida a consecuencia del bloqueo gringo

06.10.20 - La Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos (DDHH) y el Desarrollo Social (Fundalatin) advirtió este lunes que el 90% de niños con enfermedades crónicas pueden perder la vida producto de las sanciones imperiales, así lo afirmó su presidenta María Eugenia Russián.



En el programa Café en la Mañana que transmite Venezolana de Televisión (VTV), Russián expresó que se ha documentado ante la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos alrededor de 73 pacientes con cáncer y otras enfermedades crónicas y el 90% de estos casos son niños, niñas y adolescentes, que pueden perder la vida producto de las medidas coercitivas y unilaterales impuestas por el Gobierno de Estados Unidos de Norteamérica (EEUU), contra el país.



Asimismo, recalcó que en el último informe enviado a la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Venezuela lamentó que en esta larga espera ya hayan fallecido 6 niños en el Hospital J.M de Los Ríos en Caracas.



“Desde Fundalatin se han enviado diversos informes a la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, de los cuales aún no se obtiene respuesta. Es necesario que cesen las medidas coercitivas aplicadas por EEUU las cuales le causan tanto daño al pueblo venezolano impidiéndole la compra de medicamentos, insumos y alimentos”, señaló.



Reseñó que se ha denunciado ante las Naciones Unidas, que también se intenta imponer sanciones adicionales a la importación de gasolina y diésel a Venezuela, causando un impacto dramático sobre la vida de la población, ya que las mismas afectan las cadenas de salud, de alimentos, el funcionamiento de plantas eléctricas y los hospitales de todo el país.



Agregó que Fundalatin está atento a la Ley Antibloqueo, la cual se espera que genere mecanismos de defensa de la población venezolana frente a las medidas coercitivas y unilaterales en defensa de los derechos humanos del pueblo venezolano.



“Los derechos humanos, no se pueden seguir utilizando de manera partidista, de manera para generar opresión, guerra, no se puede seguir manipulando por la muerte y el dolor del pueblo”, indicó.



Finalmente, detalló que Fundalatin está estudiando el informe de La Verdad de Venezuela para dar aporte y compartirlos en las comunidades y añadió que “toda iniciativa que sea a favor de la vida tenemos que apoyarla, es necesario dar aportes solidarios para contribuir a un mundo mejor”.