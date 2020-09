Lula: Bolsonaro debe atender a Brasil en vez de meterse con Venezuela

21.09.20 - El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva recomendó hoy al mandatario ultraderechista Jair Bolsomnaro ocuparse de Brasil en vez de meterse con Venezuela, a raíz de la reciente visita al país del secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo.



'Por qué Estados Unidos no cuida su nariz y permite que Venezuela tome cuenta de la suya? ¿Por qué Bolsonaro no trata de cuidar este país en vez de decir mentiras y meterse con Venezuela? ¿Qué es esta historia?', se preguntó Lula durante su discurso en la presentación del llamado Plan de Reconstrucción y Transformación de Brasil por parte del Partido de los Trabajadores.



Criticó la reciente presencia del jefe de la diplomacia de la potencia norteña en territorio nacional para provocar, ¿con qué derecho?, inquirió.



Respondió que el gobernante estadounidense, Donald Trump, no resulta mejor que el venezolano Nicolás Maduro.



'Por lo menos las personas no tienen noticias de que Maduro cuente 11 mentiras por día a través de las fake news (noticias falsas) como la prensa norteamericana dice que hace Trump', remarcó.



El Senado convocó al canciller Ernesto Araújo a una audiencia para que explique sobre el encuentro que mantuvo con Pompeo en una zona fronteriza con Venezuela.



Araújo comparecerá el jueves ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara alta.



La visita de la autoridad norteamericana fue duramente cuestionada por exministros de Relaciones Exteriores como Fernando Henrique Cardoso, Aloysio Nunes Ferreira, Celso Amorim, Celso Lafer y José Serra, y de diplomáticos como Rubens Ricupero, entre otros.



Todos decidieron apoyar al presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, quien condenó la subordinación del Gobierno brasileño cuando recibió a Pompeo.



En un documento, los excancilleres condenaron 'la utilización espuria del suelo nacional por parte de un país extranjero como plataforma de provocación de una nación vecina'.



Senadores opositores propusieron suspender la sesión de este lunes en la Comisión de Exteriores, hasta que Araújo no se presente a esclarecer la provocadora visita de Pompeo.



Tal sesión fue la primera con presencia física de los representantes tras seis meses de audiencias virtuales. Tenía como orden del día la nominación de 32 embajadores.

