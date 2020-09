(VIDEO) Brasil: Ex cancilleres condenan el uso espurio del territorio por parte de EEUU en contra de Venezuela

20.09.20 - Seis antiguos ministros de Asuntos Exteriores de Brasil han condenado la reciente visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, a las instalaciones en Roraima, en la frontera con Venezuela, pues supone un uso espurio del territorio nacional" con el fin de utilizar al país "como plataforma de provocación y hostilidad contra Venezuela.



Al respecto, Rodrigo Maia, presidente de la cámara de diputados de Brasil, indicó que la visita a la Operación Acogida por parte de Pompeo es una "afrenta a las tradiciones de autonomía y altivez" de la política externa brasileña.



En una nota, Maia afirmó que la visita, apenas a 45 días de las elecciones en EEUU, no es coherente con las buenas prácticas diplomáticas e internacionales.



Pompeo y Trump buscan reelegirse. Por su parte, el canciller brasileño Ernesto Araújo respondió que Maia se basa en "informaciones equivocadas" y que no es posible ignorar "el sufrimiento del pueblo venezolano".



La nota de apoyo a Maia fue firmada por el expresidente Fernando Enrique Cardoso, y por los ex cancilleres Francisco Rezek, Celso Lafer, Celso Amorim, José Serra y Aloysio Nunes Ferreira.



El documento también fue respaldado por el exministro Fazenda Rubens Ricupero y Hussein Kallout, ex secretario de Asuntos Estratégicos del gobierno de Michel Temer.



El ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, Ernesto Araujo, cuestionó los argumentos presentados por el presidente de la Cámara de Diputados.



"Estoy muy orgulloso de contribuir, junto con el secretario de Estado Mike Pompeo, bajo el liderazgo de los presidentes Jair Bolsonaro y Donald Trump, a construir una asociación fructífera y profunda entre Brasil y Estados Unidos, las dos democracias más grandes de América. Solo los que temen a esta asociación son los que temen a la democracia", indicó Araujo.



La nota emitida por estos altos cargos ha reafirmado su apoyo a las palabras de Maia y ha asegurado que el presidente del Congreso, "como representante del órgano supremo de la voluntad popular", tan sólo "puso voz a los sentimientos del pueblo brasileño".



"Tenemos la obligación de garantizar la estabilidad de las fronteras y la convivencia pacífica y respetuosa con nuestros vecinos, pilares de la soberanía y la defensa", reza la nota, la cual también ha contado con las rúbricas de otros altos cargos de antiguos gobiernos brasileños, como el que fuera ministro de Hacienda Rubens Ricupero (1994-1995), quien además se desempeñó como embajador en Estados Unidos e Italia.



El comunicado concluye con la petición a ambas cámaras del Congreso y al Tribunal Supremo para que ejerzan sus "atribuciones constitucionales" para asegurar que la política exterior brasileña "obedezca estrictamente en espíritu y letra a los principios enunciados en el Artículo 4 de la Carta Magna".





Con información de Folha de S. Paulo / AgenciasVideo fuente de HispanTV

