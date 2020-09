(VIDEO) Colombia: Oposición al gobierno denuncia que ejercicios militares con tropas estadounidenses persiguen agredir a Venezuela

16.09.20 - La Fuerza Aérea Colombiana (FAC) anunció que al término de esta semana realizará un ejercicio combinado en el país con aeronaves de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF, por su sigla en inglés) como parte de entrenamientos para combatir el narcotráfico.



"Se realizará un nuevo ejercicio combinado de entrenamiento, donde participarán aeronaves de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF), embarcaciones de la Armada de los Estados Unidos (US NAVY) y aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), con el objeto de fortalecer procedimientos y estándares en la detección, ubicación y neutralización de actividades ilícitas al servicio del delito transnacional del narcotráfico", indicó la FAC en un comunicado.



Este ejercicio, denominado "Poseidón", se desarrollará del 18 al 21 de septiembre en el área marítima de Coveñas, en el colombiano departamento de Sucre (norte), indicó la FAC, que agregó que la actividad fue planeada en conjunto con el Comando Sur de Estados Unidos.



"El entrenamiento permitirá optimizar la interoperabilidad de la FAC y fortalecer procedimientos para la interdicción, interceptación y neutralización de blancos marítimos ilícitos", detalla el comunicado.



Agrega que el ejercicio abordará las formas de "realizar maniobras de reabastecimiento en vuelo y búsqueda y rescate en aguas abiertas, bajo estándares internacionales de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)".



El ejercicio se llevará a cabo en momentos en que hay tensiones entre congresistas de la oposición y el ministro de Defensa colombiano, Carlos Holmes Trujillo, luego de que se permitió la reanudación de las actividades de una brigada militar estadounidense que llegó al país en junio y contra cuya presencia falló el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (centro).



En julio, dicho tribunal estableció que el Gobierno debía suspender una misión militar del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos que llegó al país el 1° de junio para, según el Gobierno, brindar asesoría en temas de lucha contra el narcotráfico.



Sin embargo, la oposición sostiene que el Ejecutivo busca que esas tropas -compuestas por 53 hombres adscritos a la Fuerza de Asistencia de Seguridad (SFAB)- usen el territorio colombiano como tránsito para un eventual ataque a Venezuela.



Al menos 20 legisladores presentaron una tutela contra Duque al considerar que el mandatario “vulneró sus derechos a la política en la modalidad del ejercicio del control político” porque no solicitó al Senado “la autorización para el tránsito de tropas extranjeras”.



Pese al fallo del tribunal, el presidente Iván Duque autorizó la acción de la brigada en el país luego de que Trujillo recibió en el mes de julio una carta del entonces presidente del Senado, Lidio García, según la cual 69 senadores -la mayoría- autorizaron la estadía en el país de la misión militar.



En días pasados, en una rueda de prensa, Trujillo anunció la decisión de Duque con base en el respaldo que esos 69 senadores expresaron en la misiva, ante lo cual la oposición sostiene que la carta no es válida y que el asunto debe ser dirimido en el plenario del Senado.



Pompeo anuncia visita



Las Fuerzas Aéreas Colombianas (FAC) dieron a conocer este martes que la nación realizará un ejercicio militar conjunto con tropas de Estados Unidos en el área marítima caribeña de Coveñas, departamento de Sucre. El anuncio recibió el rechazo de amplios sectores sociales y se produce en el marco de la próxima visita al país del secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo. Informó Telesur.



Este martes, Estados Unidos anunció que el Secretario de Estado, Mike Pompeo, visitará a Colombia, Guayana, Brasil y Surinam durante una gira que tendrá lugar los días 17, 18, 19 y 20 de septiembre.



Con información de Sputniknes