(VIDEO) Maduro denuncia plan de EEUU para asesinarlo a él y a otros funcionarios del gobierno venezolano

Caracas , 23 Ago. AVN.- El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró que desde Estados Unidos se está planificando desde hace tiempo un atentado con el fin de asesinarlo.

"Hay la decisión en el Norte, y en Colombia por parte de la oligarquía, de asesinarme y de asesinar al Alto Mando Político Militar de esta Revolución", aseveró en el programa Aquí con, conducido por el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas.

Señaló que ambas administraciones han intentado en varias ocasiones acabar con su vida con diferentes tácticas, que van desde la utilización de drones como lo que ocurrió el 4 de agosto de 2018 durante un acto en la avenida Bolívar de Caracas, en donde los autores materiales fueron capturados.

Por ello, apunto que las amenazas proferidas desde la Casa Blanca no son un juego y es necesario estar alerta. "En toda esta fase he recibido amenazas, han dicho que van a eliminar a Maduro, estas palabras no se deben tomar como un juego, su objetivo es acabar con el liderazgo que tengo, así que no exagero cuando lo digo", indicó el Mandatario .

Asimismo, recalcó que las amenazas lo hacen más fuerte y que no le tiene miedo al imperio. "Esto me afecta, pero me empuja hacia delante, nunca me voy a rendir, voy a luchar por este pueblo", puntualizó.

El Presidente Maduro aseguró que durante los 2.725 días que ha estado al frente del Gobierno- desde el año 2013- se ha enfrentado a innumerables ataques y agresiones con el fin de derrocarlo, pero se ha mantenido trabajando con entusiasmo para favorecer al pueblo.

"Han sido 2.725 días de acoso, de agresiones, de manipulaciones. No he tenido un solo días sin la agresión del imperialismo y de la derecha fascista, y siempre me han visto con una sonrisa y con ánimo. No he tenido días malos porque siempre estoy dispuesto a luchar", subrayó.

El Mandatario recalcó que "cada día debe ser el mejor día, de ánimo, de batalla y debemos preguntarnos qué puedo hacer que ayer no hice, qué puedo hacer por la patria y por la revolución".

Video de la entrevista completa: