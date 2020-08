Analista antichavista Andrei Serbin aseguró que es improbable la presencia de misiles iraníes en Venezuela

20.08.20 - El director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES) Andrei Serbin (una especie de think tanks de América Latina y del Caribe) indicó que desde 2007 existen antecedentes de cooperación en defensa de ambas naciones. Reseñó el Blog de noticias LaTablainfo.



Serbin negó que Venezuela tenga interés en adquirir este tipo de sistemas de armas teniendo en cuenta “como percibe el chavismo y la FANB las hipótesis de conflicto y su periodización. La posibilidad de los misiles es tan remota que implicaría una segunda etapa de conflictividad…



La compra de este tipo de armamento resulta descabellada desde el punto de vista militar: los supuestos misiles no son útiles frente al equipamiento gringo y además EEUU no permitiría el traslado de este material de guerra. Recordemos que hace unos pocos días EEUU robó un cargamento de gasolina a Venezuela.



Hay que tener en cuenta que el sistema de defensa aérea de Venezuela se implementó con asistencia rusa y ya posee sistema de misiles Buk-2M, Pechora-2M y S-300VM capaces de interceptar toda clase de objetivos en un rango de hasta 200 kilómetros.



Otro dato que desmiente la supuesta compra de misiles denunciada por el presidente colombiano, Iván Duque, es la crisis económica que atraviesa el gobierno de Maduro y que le impediría financiar este tipo de proyecto.

Recientemente el Canciller venezolano Jorge Arreaza calificó de “infamia y ficción antivenezolana” la denuncia del presidente colombiano Iván Duque sobre la compra de misiles a Irán.

Arreaza argumentó por la red social Twitter que "en Colombia no cesan las masacres, la violencia desatada, el narcotráfico incontrolable. Si le sumas su catastrófica e impopular gestión y tener a su jefe en la cárcel por paramilitar, Iván Duque vuelve a las infamias y ficción anti venezolana para distraer a la opinión pública”.