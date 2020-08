Rusia: Consejo de Seguridad denuncia el bloqueo del oro venezolano por el Reino Unido

10.08.20 - El Reino Unido de hecho se ha apropiado del oro venezolano depositado en el Banco del Inglaterra, constató en una entrevista concedida a Sputnik el secretario adjunto del Consejo de Seguridad ruso Alexandr Venedíktov.



"El oro que las autoridades venezolanas habían depositado en Londres, 30 toneladas por más de 1.000 millones de dólares, el dinero que Caracas necesita más que nunca ahora para hacer frente a la pandemia [del COVID-19], pero el Alto Tribunal de Londres afirma que [el opositor Juan] Guaidó es el jefe de Estado y rechaza la petición venezolana, se trata, de hecho, de una apropiación ilegal", sentenció Venedíktov.



El funcionario agregó que no quisiera que "los bancos se consideren en adelante la fuente de la legitimidad".



En las bóvedas del Banco de Inglaterra, Venezuela tiene depositadas 31 toneladas de oro de las cuales pretendía disponer el Banco Central de ese país para atender con apoyo de la Organización de Naciones Unidas la pandemia por el COVID-19.



A principios de julio, un tribunal británico otorgó prioridad al reconocimiento por el Gobierno del Reino Unido del diputado opositor autoproclamado presidente Juan Guaidó, a la hora de dirimir sobre la devolución del oro nacional que está depositado en Londres.



La corte consideró, de esta manera, que el Gobierno de Boris Johnson "no reconoce" a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela, un fallo que el Banco Central de Venezuela pretende recurrir.

Recursos petroleros de Libia y Venezuela



Países occidentales tratan abiertamente de apoderarse de los recursos petroleros de Libia y Venezuela aprovechando la crisis del coronavirus, señaló Venedíktov.



Según el alto funcionario, en medio de la pandemia estallan nuevos conflictos y resucitan las pugnas congeladas y disputas regionales, en general, la tensión internacional no se alivia, más bien, los actores sistémicos serán más activos en la política exterior, buscando afianzar sus posiciones.



"Podemos verlo ya en los ejemplos de Libia o Venezuela, de cuyos recursos petroleros Occidente trata de apoderarse sin siquiera ocultarlo", afirmó.

