Alexander Yánez: "EEUU ha emitido más de 300 medidas coercitivas contra Venezuela desde 2015"

Alexander Yánez, viceministro para Temas Multilaterales del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores.

05.08.20 - En el foro telemático «Medidas Coercitivas Unilaterales y bloqueo contra Venezuela», organizado por el Comité de Solidaridad Internacional (COSI), el viceministro para Temas Multilaterales del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Alexander Yánez, argumentó este miércoles que las 300 medidas coercitivas unilaterales impuestas por el Gobierno de Estados Unidos contra Venezuela son ilegales.



El representante de Cancillería explicó que estas medidas violentan los principios de no intervención en los asuntos internos de otro Estado; la autodeterminación y la soberanía, además del impacto negativo sobre los derechos humanos y el derecho al desarrollo, establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en sus objetivos de desarrollo sustentable para el 2030.



Estas medidas coercitivas, son adoptadas fuera del Consejo de Seguridad de la ONU y que existe un acervo de más de 30 resoluciones de la Asamblea General y más de 20 del Consejo de Derechos Humanos que cuestionan la legalidad de esta política imperial, señaló en nota de prensa Cancillería.



Desde el año 2015, la gestión de Barack Obama firmó la orden ejecutiva que consideraba a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos, acción que fue seguida por su sucesor Donald Trump, cuya administración ha emitido más de 300 medidas coercitivas unilaterales contra el país suramericano, las cuales no solo afectan al gobierno venezolano, sino también a personas y empresas de terceros Estados que estén vinculadas a él.



El viceministro consideró el concepto que emplea Alena Douhan, relatora especial de la ONU sobre Medidas Coercitivas Unilaterales y su impacto negativo en los derechos humanos, y resumió que son aplicadas por Estados sobre otros Estados o personas capaces de tomar decisiones sobre ese otro Estado; son esencial aunque no exclusivamente de tipo económico y están destinadas a cambiar una política o conducta del país objetivo de las medidas.



Yánez en relación con la remisión introducida en la Corte Penal Internacional (CPI) en febrero de este año, explicó que se fundamenta en el artículo 14 del Estatuto de Roma y sobre la tesis de la jurisdicción por efectos, destacando que han consignado suficientes pruebas de la violación sistemática de los derechos humanos del pueblo venezolano como para juzgar la comisión de delitos de lesa humanidad en la aplicación de estas medidas por parte de la administración estadounidense.



«Las medidas coercitivas unilaterales son una suerte de misiles administrativos restrictivos que se lanzan en todo el territorio del planeta y cuyos efectos se producen en Venezuela», acotó el diplomático.

La fuente original de este documento es:

Radio Nacional de Venezuela (http://www.rnv.gov.ve)