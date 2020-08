(VIDEO) EEUU: Senador gringo admite todos los intentos fallidos para derrocar al gobierno venezolano

05.08.20 - Este martes 4 de agosto, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado celebra una audiencia sobre la política de Venezuela de la administración de Donald Trump. En el debate participó el demócrata Chris Murphy y a través de un hilo en su personal de Twitter hizo pública su exposición, aseguró que la política de Estados Unidos hacia Venezuela "en el último año y medio ha sido un desastre absoluto".Explicó que "a principios de 2019, se presentó una oportunidad". "La jugada ganadora estaba justo frente a nosotros: reunir a toda América Latina detrás de una transición o nuevas elecciones libres, y tomarse el tiempo para trabajar o neutralizar a los patrocinadores de Maduro (Rusia, Cuba y, en menor medida, China)"."Pero Trump no podía hablar con Cuba (antes de Obama), Putin tenía a Trump envuelto alrededor de su dedo, y todo lo que Trump quería hablar con China era sobre el acuerdo comercial. Así que no hicimos ningún esfuerzo significativo para moverlos, y los tres se mantuvieron sólidamente detrás de Maduro", relató Murphy.De igual manera señaló que la decisión del gobierno de Trump "al poner a Elliot Abrams (el símbolo del "imperialismo estadounidense" en América Latina) a cargo de Venezuela, y al actuar en gran medida solo, Trump ayudó a Maduro a reunir a los militares y gran parte del país contra Estados Unidos y arrojó a Guaidó como un peón estadounidense"."En abril de 2019, intentamos organizar una especie de golpe, pero se convirtió en una debacle. Todos los que nos dijeron que irían a Guaidó se pusieron fríos y el plan fracasó pública y espectacularmente, haciendo que Estados Unidos se viera tonto y débil", agregó.Para Murphy, ahora, después de perder un año tratando de trabajar en un plan de transición, "Guaidó está boicoteando las próximas elecciones legislativas". Se preguntó: "¿Entonces, qué? ¿Sigue reconociendo a Guaidó como el líder de la nación, incluso si no controla a los militares, el gobierno o incluso si ocupa un cargo?"."Es un desastre total. Después de un año y medio, Maduro es más fuerte, la influencia estadounidense es más débil y no hay un camino viable para restaurar la democracia en Venezuela. Un estudio de caso en mala práctica de relaciones internacionales".En la audiencia, Abrams recibió preguntas muy duras de senadores demócratas y republicanos como Mitt Romney, que cuestionaron la política hacia Venezuela de EE.UU, que fue el primer país en enero de 2019 en reconocer a Guaidó."Obviamente esperamos que él (Maduro) no sobreviva el año y estamos trabajando duro para que eso suceda", afirmó Abrams quien tras estas palabras sería objeto de críticas por su accionar fallido."Hay que dejar claro que nuestra política hacia Venezuela en el último año y medio ha sido un desastre absoluto y si no somos honestos sobre eso no podemos corregir nada", apuntó el senador demócrata Chris Murphy.El canciller venezolano, Jorge Arreaza, expresó este martes que los voceros del Gobierno de los Estados Unidos han quedado en evidencia hoy en el senado de EE. UU., tras ser interpelados sobre su fracaso en la agenda política de la Casa Blanca para alcanzar un cambio de Gobierno en Venezuela.Arreaza hizo referencia a unas declaraciones emitidas por el senador estadounidense Chris Murphy, quien reprendió a Abrams por fracasar en el objetivo del cambio de gobierno en Venezuela.El senador estadounidense expresó: "tenemos que admitir que nuestra gran jugada de haber reconocido a Guaidó en las primeras de cambio y de imponer sanciones, no funcionó, pero lo que hicimos fue jugar nuestras cartas de una sola vez y no funcionó y ha sido un error vergonzoso tras otro"."Voceros de EE. UU. siguen reconociendo abiertamente sus crímenes y agresiones ilegales contra el pueblo venezolano. Junto con el libro de John Bolton, estas confesiones constituyen invaluables elementos probatorios para la demanda que elevamos ante la Corte Penal Internacional", sentenció el canciller venezolano.En un video publicado en la cuenta tuiter de la periodista Érika Ortega Sanoja, se escucha y se lee a Murphy admitir que EEUU creía que reconocer al golpista Juan Guaidó como supuesto presidente de Venezuela sería suficiente para “salir” del gobierno de Maduro.Con información de Globovisión