Agresiones de EEUU y Colombia signan la semana en Venezuela

01.08.20 - El saqueo del consulado de Venezuela en Bogotá y las amenazas del secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, contra el presidente constitucional, Nicolás Maduro, signaron el panorama de la nación suramericana esta semana.



El pasado lunes el Gobierno de Venezuela denunció ante la comunidad internacional el saqueo y vandalización de que fue objeto su sede consular en Bogotá, Colombia.



En un comunicado oficial la cancillería de este país señaló que 'el Gobierno colombiano incurre en flagrante violación de los artículos 22 y 25 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, al permitir, por acción u omisión, la ocupación ilegal de nuestra sede consular en Bogotá'.



Tras la denuncia el Gobierno bolivariano acotó que Colombia sería responsable por la pérdida o violación de los bienes, archivos y documentos, conforme a lo establecido en el artículo 24 de la Convención de Viena.



Sin embargo tres días después de hacerse público el hecho, el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, informó que la cancillería colombiana continuaba sin responder la nota verbal de denuncia presentada por Venezuela.



Arreaza ratificó además que su país elevará ante el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, la denuncia sobre los recientes actos de vandalismo y saqueo contra su consulado.



'Una vez más se agrede a Venezuela por acción u omisión, el Estado colombiano viola de manera flagrante la Convención de Viena, incumpliendo los artículos 22 y 45 de este pacto entre las naciones', aseguró.



En tanto, desde Whashington las amenazas continúan subiendo de tono, al punto que el secretario de Estado aseguró en una audiencia de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, que la administración de Donald Trump no está dispuesta a dialogar con Venezuela a no ser la salida de Maduro del poder.



Al respecto el jefe de la diplomacia venezolana puntualizó, 'parece que el secretario Pompeo vive un poco desconectado de la realidad. No se ha dado cuenta que los que deben ir preparando su partida del gobierno de ese país y planificando una transición, son precisamente él y su jefe, Trump'.



En medio de todas esas presiones foráneas la nación suramericana adopta todas las medidas necesarias para contener la propagación de la Covid-19, cuyo número de contagios aumentó exponencialmente en las últimás semanas, llegando a la cifra total de 18 mil 574 casos.