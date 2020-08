EEUU "está en desacuerdo" con la apertura de supermercado iraní en Venezuela

Cartel promueve el primer supermercado iraní en América Latina cerca de un barrio pobre el miércoles 29 de julio de 2020, en Caracas Credito: AP

31 de Julio - Funcionarios de Estados Unidos manifestaron su desacuerdo con la apertura de un supermercado iraní en Caracas, diciendo el jueves que cualquier presencia de Irán en el hemisferio occidental “no es algo que veamos muy favorablemente”.



El subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado norteamericano, Michael Kozak, les dijo a los reporteros en una llamada que la apertura del supermercado muestra que esto es como una alianza entre Estados “parias”.



“De verdad me sorprendería si Venezuela logra obtener muchos beneficios de Irán”, dijo Kozak en respuesta a la pregunta de un periodista sobre el supermercado. “Irán está dispuesto a juguetear, está dispuesto a venderle mercancías a Venezuela cuando Venezuela realmente no tiene el dinero para comprar gran cosa”.



Un buque carguero iraní atracó en el país en junio, con alimentos para el nuevo supermercado en Caracas, semanas después de que la república islámica enviara cinco barcos cisterna con gasolina para abastecer a la nación sumida en una fuerte escasez de combustible. Las recientes entregas ponen de relieve una nueva y floreciente relación entre ambos países en desafío a las severas sanciones financieras que les ha impuesto el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump.



El nuevo supermercado Megasis, en el este de Caracas, fue inaugurado el miércoles en medio de un endurecimiento de la cuarentena por el coronavirus. La inauguración fue una ceremonia privada a la que únicamente asistieron funcionarios del gobierno venezolano, así como personal diplomático de Irán y empresarios, de acuerdo con imágenes que una periodista del canal Telesur publicó en su cuenta de Twitter.



El supermercado tiene previsto abrir al público esta semana.



Kozak describió el jueves a Irán como “el mayor patrocinador del terrorismo en el mundo”.



“Irán no va a salvar a Venezuela de la situación en la que se ha metido, pero sí se pone en una situación más peligrosa al jugar estos juegos”, agregó.



Megasis es encabezado por el empresario iraní Issa Rezaei, que dirige una cadena de 700 supermercados en Irán.



Rezaei dijo en Twitter el martes que “nuestro objetivo es comercial”. También señaló que está comprando a Venezuela productos como mangos, piñas y madera para llevarlos a Irán.