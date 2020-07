Venezuela intercepta embarcación colombiana como parte de la Operación Escudo Bolivariano

17.07.20 - El Gobierno venezolano informó que durante labores de patrullaje efectuadas por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) fue interceptada la embarcación colombiana “Cejal I” en el sector Caño Guzmán en territorio nacional, con características delictivas propias del contrabando de combustible, siendo camuflajeadas como una supuesta ayuda humanitaria.A través de un comunicado publicado por la cancillería y difundido a través de las redes sociales del ministro para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, se pudo conocer que la cancillería colombiana denunció la presunta “retención arbitraria” de tres ciudadanos colombianos, mientras transportaban supuesta “ayuda humanitaria” donada por el “Consejo Noruego para Refugiados”.Sin embargo, el mismo texto oficial añade que durante labores de patrullaje para detectar y combatir incursiones paramilitares y mercenarias desde Colombia se pudo constatar que la embarcación tripulada por tres ciudadanos de nacionalidad colombiana, no disponía de documentación alguna que avalara la carga, dentro de la cual se encontraron, 47 bolsas de comida, 45 kilos de material metálico, presuntamente cobre, y 38 tambores para transporte de combustibles que ocupaban el 80% de la embarcación.En ese sentido, Venezuela expresó su preocupación ante la supuesta acción del Consejo Noruego para Refugiados y la Cruz Roja de Colombia, al poner en riesgo la posible condición humanitaria de una carga al contratar transportes que son usados con propósitos delictivos.Gobierno Bolivariano expresó su disposición de entregar a la Cruz Roja colombiana o al Consejo Noruego para Refugiados, los alimentos previstos para apoyar a comunidades indígenas en territorio colombiano. Sin embargo, aclaró que en virtud de la presunta comisión de delitos tipificados en las leyes nacionales, la embarcación y los tripulantes quedarán a las órdenes de los tribunales nacionales para los procesos de ley.A continuación el comunicado íntegro:El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha tenido conocimiento de un Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia fechado el 16/07/2020, donde refieren la presunta “retención arbitraria” de tres ciudadanos colombianos por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), mientras transportaban supuesta “ayuda humanitaria” donada por el “Consejo Noruego para Refugiados” en las inmediaciones del río Negro.Sobre el particular, resulta necesario informar que en el marco de la operación Escudo Bolivariano, la GNB realizando labores de patrullaje para detectar y combatir incursiones paramilitares y mercenarias desde Colombia, así como el contrabando de combustible y material estratégico, efectuó inspección a una embarcación presuntamente colombiana de nombre “Cejal I” en el sector Caño Guzmán, en territorio venezolano.La inspección arrojó que la embarcación tripulada por tres ciudadanos de nacionalidad colombiana, no disponía de documentación alguna que avalara la carga, dentro de la cual se encontraron, 47 bolsas de comida, 45 kilos de material metálico, presuntamente cobre, y 38 tambores para transporte de combustibles que ocupaban el 80% de la embarcación, entre otros insumos. Ante esta evidencia, la embarcación y sus tripulantes fueron conducidos hacia la población de Maroa, a fin de realizar las indagaciones complementarias.Llama la atención al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que el Consejo Noruego para Refugiados y la Cruz Roja de Colombia pongan en riesgo la posible condición humanitaria de una carga al contratar transportes que en razón de la evidencia son indubitablemente usados con propósitos delictivos.El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela expresa su disposición de entregar a la Cruz Roja colombiana o al Consejo Noruego para Refugiados, los alimentos previstos para apoyar a comunidades indígenas en Colombia. Sin embargo, en virtud de la presunta comisión de delitos tipificados en las leyes nacionales, la embarcación y los tripulantes quedarán a las órdenes de los tribunales nacionales para los procesos de ley.