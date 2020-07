Padrino López a EEUU: “Si cruzan la línea roja, recibirán una respuesta contundente de la FANB ”

6-07-20.-Luego de la incursión del buque de guerra de Estados Unidos, USS Pinckney (DDG-91), en aguas que Venezuela considera territoriales, el ministro de la Defensa, G/J Vladimir Padrino López, reiteró al Gobierno de Estados Unidos que "si cruzan la línea roja, recibirán una respuesta contundente de la Fanb".

Así lo manifestó a través de su cuenta en la red social Twitter, donde asegura que este acto constituye "una violación del derecho marítimo internacional".

Sostuvo que el Comando Sur, en su comunicado, no consigue manera de desviar la atención de la realidad interna de EE UU jugando ahora al "barquito sin rumbo", "cual a qué no me tumbas la pajita".

Este accionar del Gobierno de EE UU "resulta todo muy gracioso, pero a la vez tristemente vergonzoso e insensato", aseguró Padrino López.

"Las infantiles declaraciones no son más que un acto de provocación. Reivindico la madurez y profesionalismo de la Fanb ante estos irresponsables actos y repito como lo dije en Carabobo: si cruzan la línea roja, recibirán una respuesta contundente de la Fanb por nuestra soberanía", tuiteó.

Desde abril, las fuerzas navales estadounidenses se mantienen frente a las costas de Venezuela como parte de una supuesta "operación antinarcóticos" en aguas del Caribe.

"Ejerceremos nuestro derecho legal de navegar libremente por aguas internacionales sin aceptar reclamos ilegales", dijo el Comandante la Marina de EEUU, Craig Faller.

En este sentido, el pasado mes de junio el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, calificó como un "acto de provocación" el que buques de la Armada de EEUU navegaran cerca de las costa del país y advirtió que si ocurrieran operaciones de barcos estadounidenses en aguas venezolanas habría una respuesta "contundente" de la fuerza armada. "No se atreva con sus buques de guerra a navegar en nuestras aguas jurisdiccionales, a ejercer operaciones militares", acotó.