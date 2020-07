Venezuela rechaza ante la ONU terrorismo impulsado por EEUU

08.07.20 - Venezuela rechaza ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) el terrorismo con fines políticos impulsado por el Gobierno de Estados Unidos, que impide coordinar acciones para acabar con amenazas de este tipo.



Durante su participación en la Semana Virtual contra el Terrorismo en ONU, el vicecanciller para América del Norte, Carlos Ron, denunció que el gobierno estadounidense está detrás de muchas agresiones contra Venezuela y otras naciones del área, dijo a Prensa Latina.



"Todo eso es parte de una política continua cuyo fin es, a través del terror y la presión, propiciar un cambio en aquellas naciones cuyos sistemas políticos no le son afines", recalcó.



Ron expresó igualmente: "Estados Unidos, que históricamente ha amparado a terroristas de la talla de Luis Posada Carriles, no tiene ni la moral ni la facultad de evaluar la lucha contra el terrorismo de ningún país", en alusión a la inclusión de Cuba y Venezuela en la lista del Departamento de Estado norteamericano de naciones que supuestamente no colaboran plenamente con esfuerzos antiterroristas.



"Estados Unidos debe entonces dar demostraciones de no continuar esta práctica para que la comunidad internacional pueda verdaderamente creer algún día en la sinceridad de sus políticas antiterroristas", recalcó.



La representante permanente alterna de Cuba ante la ONU, Ana Silvia Rodríguez, también rechazó la unilateral y arbitraria inclusión de la isla en la lista del Departamento de Estado norteamericano.



"El flagelo del terrorismo no podrá erradicarse si prevalecen los dobles raseros, la manipulación, el oportunismo político y la selectividad para enfrentarlo", sostuvo.



Asimismo, denunció que los discursos y mensajes de odio promovidos por el Gobierno de EEUU alientan acciones terroristas contra Cuba.



"La reciente agresión terrorista contra la embajada de Cuba en Washington es también resultado directo de la permanente instigación a la violencia de políticos estadounidenses", denunció la embajadora.



Del 6 al 10 de julio, la ONU desarrolla la Semana Virtual contra el Terrorismo, centrada en los desafíos estratégicos y prácticos en el combate contra ese flagelo.



