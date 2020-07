Hebe de Bonafini envía carta a reina Isabel sobre oro venezolano

05.07.20 - La co-fundadora de la Asociación Madres de Plaza de Mayo en Argentina, Hebe de Bonafini, envió este domingo una misiva a la reina Isabel de Inglaterra donde le pide devolver el oro a Venezuela, nación que padece un ilegal bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos (EE.UU.).«Yo creo, mejor dicho: estoy convencida, que usted no necesita ese oro, ni tampoco el pueblo de su país (…) me atrevo a decirle, de mujer del pueblo a mujer que reina: ¿No le parece un abuso de vuestra parte? Ese robo, ¿no es un atropello'», indicó la carta de Bonafini.La representante de Madres Plaza de Mayo cuestionó la posición colonialista de Inglaterra en el orbe, «en estos días me enteré que su país, que siempre fue colonialista, decidió robarle los ahorros en oro, depositados en bancos ingleses, al pueblo de Venezuela, agregó.«Espero sepa entenderme y pueda abrir su mano que ya tiene demasiado oro y que estoy segura no necesita más», sentenció de Bonafini.El comunicado de Bonafini llega después de que una corte británica negara el pasado jueves al Gobierno venezolano acceder a las reservas de oro guardadas en el Banco de Inglaterra.Tras la decisión jurídica, el Banco Central de Venezuela (BCV) anunció que apelará la decisión y tildó el fallo como “absurdo e insólito”. Además refiere que se pretende privar al pueblo venezolano de recursos necesarios para hacer frente a la Covid-19.El Banco de Inglaterra se rehusó a entregar fondos solicitados por el Gobierno venezolano para combatir la Covid-19. El monto equivalente a mil millones de dólares se entregaría al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para que se encargara de adquirir suministros médicos, alimentos y medicinas.La representación del país bolivariano recordó que el Gobierno del presidente Maduro está a cargo de Venezuela y todas sus instituciones administrativas. Además enfatizaron el hecho de que Londres mantiene relaciones diplomáticas plenas con Caracas, y que ninguno de los miembros de la llamada junta directiva nombrada por Guaidó vive en la nación suramericana.