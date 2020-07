(AUDIO) Oro de Venezuela, víctima de políticas colonialistas históricas del Reino Unido

*Escuche aquí el audio

03.07.20 - La Fiscalía ordenó la captura y congelamiento de los bienes a representantes en el exterior del opositor Juan Guaidó, por su implicación en el caso del oro depositado en el Reino Unido. 'En Órbita' consultó al analista venezolano Sergio Rodríguez Gelfenstein.



La orden contra representantes del opositor Juan Guaidó responde a la causa del oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra, confirmó el fiscal general, Tarek William Saab.



El 2 de julio, el Tribunal Supremo británico dictaminó que el Gobierno del Reino Unido reconoce como "representante legítimo" del país al diputado Juan Guaidó, autoproclamado presidente desde 2019.



De esta forma quedó sin efecto la solicitud del Banco Central de Venezuela de recuperar 31 toneladas de oro —más de 1.000 millones de dólares— depositadas en el Banco de Inglaterra.



"De la única manera que puedo calificar [la acción] es de robo. Son las típicas políticas colonialistas que ha hecho Gran Bretaña a través de su historia, basando su riqueza en la expoliación. Se robaron el dinero de Irak, de Libia. Inventaron guerras para justificar el robo", dijo a En Órbita el analista venezolano Sergio Rodríguez Gelfenstein.



El Gobierno de Nicolás Maduro pretendía destinar parte del dinero al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con el fin de comprar alimentos e insumos para atender la pandemia del coronavirus. La vicepresidenta Delcy Rodríguez calificó la resolución como un "atentado de lesa humanidad contra el pueblo venezolano".



En su diálogo con En Órbita, el analista consideró que si se logra una sentencia a favor del país sudamericano, "será difícil" que se cumpla.



"Ninguna de las resoluciones de los organismos jurídicos internacionales, sea en la Corte Penal Internacional o cualquiera, cuando falla contra una potencia, esta no cumple. Vivimos en un mundo sin ley (...) el derecho no es un valor del mundo de hoy", reflexionó Gelfenstein, quien recordó el caso del fallo de la Corte Internacional de Justicia en favor de Nicaragua en 1986 por el bloqueo de sus costas, que obligó a EEUU a pagar, pero finalmente no se hizo.