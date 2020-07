(VIDEO) Venezuela ha emitido 123 notas de protestas contra las acciones de Guyana sobre el territorio Esequibo

30.06.20 - Desde el año 2015 hasta la presente fecha, la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela ha emitido 123 cartas, comunicaciones y notas de protesta a todas las instancias internacionales para resolver la controversia territorial del Esequibo, manifestó el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza.En su participación en el programa con 360° que transmite Venezolana de Televisión (VTV), recordó que Venezuela también presentó 21 propuestas de negociación a Guyana para resolver el conflicto por el Territorio Esequibo, en estricto respeto al Acuerdo de Ginebra, de las cuales y Guyana no aceptó ninguna.Reiteró que Venezuela no reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que este martes decidió estudiar si tiene competencia para reconocer la solicitud unilateral que realizó el gobierno de Guyana sobre el territorio del Esequibo.“Venezuela no está participando como parte en este caso que se elevó a la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Venezuela lo que está es otorgando a la CIJ la información sobre la posición histórica y jurídica de Venezuela”, dijo.El Canciller venezolano reafirmó que la única manera de que esta controversia se resuelva, es que Venezuela y Guyana lleguen a un acuerdo práctico, a un arreglo satisfactorio, mutuamente amistoso para ambas partes: “Cualquier solución debe satisfacer a Venezuela y a Guyana, no se puede llegar a una decisión unilateral”.El Ministro para Relaciones Exteriores explicó que el Acuerdo de Ginebra indica que Guyana y Venezuela tienen que avanzar por la mediación, por la investigación y por la conciliación hasta llegar a un acuerdo arbitral y judicial.“Cada vez que Guyana ha tratado o ha otorgado algún beneficio o algo en el Territorio Esequibo, Venezuela ha hecho la protesta correspondiente. Cada vez que Guyana ha pretendido explorar o explotar petróleo en el mar que se proyecta en el territorio hacia el norte, Venezuela ha hecho el reclamo correspondiente”, aseveró.“Guyana y Venezuela deben avanzar por los medios establecidos en el Acuerdo. A Guyana no le interesan los métodos de negociación quieren ir a la acción judicial”, expresó Arreaza.Por otra parte, recordó que el Territorio Esequibo, históricamente es de Venezuela. Cuando se fijaron las fronteras de la Capitanía General de Venezuela en 1777 ese territorio pertenecía a la Capitanía de Venezuela.“Cuando Venezuela declara su independencia el 05 de julio, y a partir de allí comienza una nueva etapa en la vida política, jurídica del país, bajo el principio del uti posidetis Yuri como poseista y pose de reis, la República de Venezuela en su momento hereda el territorio que correspondía a la Capitanía General de Venezuela fijado en 1777”, añadió.De igual manera, explicó que hubo una reclamación del Libertador Simón Bolívar al mando del Estado Venezolano ante pretensiones de británicos, que estaban tratando de venir hacia Venezuela entrando en el territorio del Esequibo.Detalló que hubo diferencias, protestas de Venezuela hacia la Gran Bretaña. Luego surgió una gran protesta de Venezuela y fue finalmente a un arbitraje en 1899 con cinco jueces, donde hubo un Tratado Arbitral previo a 1897, el tratado de Washington; luego se va a un arbitraje donde Venezuela ni siquiera pudo defenderse con juristas venezolanos, porque la Gran Bretaña no reconocía a Venezuela como un país.El Canciller recalcó que en aquel momento fue Estados Unidos quien asumió la representación de Venezuela, donde esos 5 jueces llegaron a un acuerdo fraudulento.El quinto juez que era ruso, en su momento muy amigo de la monarquía británica, dijo, llegó a un acuerdo y prácticamente le pretendieron arrebatar a Venezuela, con una decisión arbitraria y absolutamente fraudulenta, el 90% del territorio que estaba en disputa en ese arbitraje.