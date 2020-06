Sadio Garivini: "Urgencia de Guyana por delimitar el Esequibo puede favorecer a Venezuela"

Sadio Garivini.

30.06.20 - La urgencia de Guyana por delimitar las aguas del Esequibo le obligaría a negociar con Venezuela si quiere obtener resultados rápidos, porque un proceso en la Corte Judicial Internacional podría durar años, dijo Sadio Garivini, exembajador de Caracas en Georgetown, al referirse a los puntos a favor que puede tener su país.



"Lo único que tenemos a favor nuestro, es lo siguiente: por primera vez Guyana tiene interés y urgencia de delimitar, finiquitar este asunto, por el tema petrolero (…) ese factor es nuevo", indicó el politólogo venezolano egresado de la Universidad de Roma.



Garivini, también titulado como doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela, hizo referencia al suceso de 2013, cuando un barco de la compañía petrolera estadounidense Anadarko Petroleum fue detenido por la Armada venezolana.



La empresa que realizaba una exploración petrolera contratada por Guyana e ingresó a aguas jurisdiccionales venezolanas.



"Esos barcos valen dos millones de dólares mensuales de alquiler, te puedes imaginar cuánto le gustó eso a la compañía, pero más que eso, evidentemente Guyana se dio cuenta que la falta de delimitación es clara", agregó el especialista en Relaciones Internacionales de la Universidad de Harvard.



Aunque el Gobierno de Venezuela ha dicho que el conflicto comenzó dos años más tarde, el analista recordó que la situación resultó compleja con Guyana a partir de 2013.



Para evitar situaciones de este tipo, dijo Garivini, Guyana "necesitaría claridad para no mandar otra vez un barco y que después lo detengan, ese factor hace que haya un poco más de urgencia".



"El proceso judicial, aún cuando la corte dijera que sí tiene jurisdicción, eso lleva normalmente años para una definición", apuntó.



La posición de Venezuela siempre ha sido que la solución a este diferendo territorial no puede ser vista solo desde el punto de vista jurídico, porque sería definido por un juez "que dice si es blanco o negro; tienes la razón o estás equivocado", y desconocerlo luego sería muy complejo.



Mientras, explicó que una solución práctica y satisfactoria para ambas partes, que lo que está establecido en el Acuerdo de Ginebra de 1966, implica una negociación.



"Guyana nombró asesores internacionales de primer nivel, gente de mucho peso a nivel internacional e iba todos los meses a ver al secretario general, a explicar 'tenemos más de 25 años en este asunto de los buenos oficios, queremos terminar esto de una vez, la Corte Interamericana de Justicia es la mejor solución'. ¿Y qué hacía Venezuela? No había nombrado ningún asesor hasta hace un año que nombró a Antonio Remiro Brotóns", expuso.



Sesión de este martes



Este martes se realizará la audiencia oral en línea de la Corte Internacional de Justicia para determinar si este tribunal puede decidir sobre la disputa con Guyana sobre el territorio Esequibo, una zona de 160.000 kilómetros cuadrado, rica en recursos naturales como el oro y el petróleo.



El experto explicó a Sputnik que "la esperanza para Venezuela en este momento" es que la Corte declare que como Venezuela no aprueba su intervención es incompetente para asumir la demanda de Guyana.



"Le estamos diciendo a la corte que no reconocemos la jurisdicción y entonces la corte podría tomar la decisión de decir que no tiene la jurisdicción, que no hay una voluntad expresa de Venezuela sobre este tema y por lo tanto, no acepta la jurisdicción de la demanda que hace Guyana y la remisión que hace el secretario general. Ese es nuestro objetivo, nuestra esperanza", dijo.



En caso de que ese sea el escenario, Venezuela y Guyana tendrán que retornar a los canales diplomáticos para resolver sus conflictos en base al Acuerdo de Ginebra.

