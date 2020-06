Trump se distancia de Guaidó y podría reunirse con Maduro

22.06.20 - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó entrever que mantiene sus dudas sobre su decisión de reconocer a Juan Guaidó como mandatario encargado de Venezuela y dijo que podría considerar reunirse con Nicolás Maduro.



"Nicolás Maduro querría reunirse. Y yo nunca me opongo a las reuniones. Ya sabe, raramente me opongo a las reuniones".



Así, con esas palabras, Donald Trump dejó abierta la posibilidad de una reunión con el mandatario de Venezuela. Pero, a la vez, el presidente de Estados Unidos planteó dudas respecto al líder opositor Juan Guaidó.



Trump afirmó lo siguiente respecto a la autoproclamación como presidente de Guaidó: "Fue elegido. Yo creo que estaba necesariamente a favor, pero a alguna gente le gustaba, a otra no. A mí me parecía bien. No creo que fuera muy significativo de una u otra manera".



Donald Trump expresó estas declaraciones en una entrevista exclusiva en el Despacho Oval con el portal Axios que publicó un adelanto del reportaje.



Estas declaraciones se dan en medio de la polémica por el libro escrito por el ex asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump, John Bolton.



De acuerdo a Bolton, Trump quiso retirar su apoyo al líder opositor venezolano Juan Guaidó solo 30 horas después de reconocerle en enero de 2019 como presidente interino de Venezuela por considerar que proyectaba una imagen de "niño" frente al "duro" del mandatario, Nicolás Maduro.​



"Pensaba que Guaidó era 'débil', a diferencia de Maduro, que era 'fuerte'. Para la primavera, Trump calificaba a Guaidó el 'Beto O'Rourke de Venezuela', difícilmente el tipo de cumplido que un aliado de Estados Unidos debería esperar", afirma Bolton en su libro.



La apertura a reunirse con Maduro no solo supondría un cambio en la política de Estados Unidos hacia Venezuela, sino que significaría una sacudida para el propio Guaidó.



«Con el paso del tiempo, el líder opositor ha visto cómo sus aspiraciones de sacar del poder a Maduro se han ido esfumando y para la comunidad internacional no ha dado los frutos que se esperaban», señaló El País.





Con información de agencias.

