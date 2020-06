El oro venezolano: Ex-asesor de Trump, John Bolton, revela cómo Londres congeló las reservas de Caracas

21.06.20 - El Reino Unido "estaba encantado de cooperar" con EEUU para presionar a Venezuela congelando sus depósitos de oro que se guardan en el Banco de Inglaterra. Así lo revela el exasesor de Seguridad Nacional de EEUU, John Bolton, en un libro que se publica en junio.



El canciller venezolano, Jorge Arreaza, ha publicado en su cuenta de Twitter un trozo del libro de Bolton, donde queda clara la política del Reino Unido respecto a los fondos de oro venezolanos.



En sus memorias sobre su tiempo en la Casa Blanca Bolton afirma que el ministro de Exteriores del Reino Unido, Jeremy Hunt, durante las reuniones en Washington "estaba encantado de cooperar en las acciones que se podían dar, como por ejemplo congelar los depósitos de oro venezolanos en el Banco de Inglaterra, para que el régimen no pudiera vender el oro para poder seguir funcionando".



"Estos eran los pasos que ya estábamos aplicando para presionar a Maduro financieramente", continúa el exasesor. El propio Arreaza definió los nuevos detalles de "pruebas del robo ilegal contra Venezuela" que todavía siguen surgiendo.



El político venezolano acompaña el tuit de una foto del fragmento del libro de Bolton.





El Banco de Inglaterra congeló el oro venezolano en febrero de 2019, poco después de que Londres reconociera a Juan Guaidó como presidente legítimo del país en vez de a Nicolás Maduro.El libro de Bolton, titulado The Room Where It Happened (La habitación donde pasó) debe salir a la venta el 23 de junio, pese a las protestas de la Administración Trump. Por las redes ya circulan varios fragmentos controvertidos sobre la época de Bolton.