Jesús Faría dice que robo de activos desde EEUU asciende a $30 mil millones

El constituyente y economista Jesús Faría. Credito: ÚN

19.06.20 - El constituyente Jesús Faría, aseguró que el robo de los activos venezolanos por parte del Gobierno de Estados Unidos está calculado en 30 mil millones de dólares, incluyendo cuentas que han sido incautadas de manera ilegal por el imperialismo norteamericano y que han sido retenidas por instituciones privadas y públicas en todo el mundo, por el peligro de amenazas y sanciones hacia ellos.



En un contacto telefónico a través del canal del Estado, Jesús Faría denunció que este robo está apoyado por un grupo delincuencial de la extrema derecha, que se han entregado de la manera más miserable a los intereses del imperialismo norteamericano.



Exhortó, a sensibilizar a la opinión pública, para que en función de esa fuerza se pueda revertir el impacto terrible que ha tenido las medidas coercitivas y unilaterales, que no son solo ilegales sino que son criminales sobre el impacto que tienen en la población venezolana.



El Constituyente recordó que Venezuela no es el único país que viene siendo afectado por esta situación, sino Cuba con 60 años de bloqueo, Irán Siria y Corea del Norte, y todos tienen como denominador común la soberbia imperial, que viola las leyes internacionales y quieren doblegar naciones que han asumido su ruta histórica.



Faría aseguró que Venezuela ha perdido empresas de inmensas dimensiones como Citgo, una de las empresas refinadoras de suministro de gasolina más grande de todos los Estados Unidos, además de otras empresas como Monómeros, una de las 50 empresas más grande de Colombia en complicidad con el Gobierno terrorista y narcotraficante de Iván Duque.



Explicó, que el Banco Interamericano de Desarrollo de América Latina, antiguamente como Corporación Andina de Fomento (CAF) que es un gran banco de América Latina y el Caribe, a mediados del año pasado ofreció un financiamiento de 500 millones de dólares, la cual estaba sujeto a la aprobación de un mecanismo que le iba a permitir al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), administrar los recursos e invertirlos en proyectos que ya habían sido aprobados por el Gobierno Bolivariano de Venezuela y por técnicos propuestos por la misma oposición golpista y criminal, y nunca se llevó a cabo.



Indicó que la AN se ha convertido en un caballo de troya y en un obstáculo tremendo para el desarrollo del país, y es que además ha iniciado un conjunto de iniciativas para torpedear e impedir que logremos ese anhelado desarrollo.



Reafirmó, que Elliott Abrams, Subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos de EE.UU., y encargado por el Gobierno de Donald Trump para tumbar y derrocar al presidente Nicolás Maduro, dijo de manera abierta que el grupo vandálico, criminal y delincuencial de la oposición ha obtenido más de 400 millones de dólares.



Referente a las Elecciones Parlamentarias, el Constituyente aseveró que las fuerza revolucionarias tienen exigencias sumamente elevadas para cada uno de los candidatos, hay exigencias políticas, ideológicas y éticas que ningún candidato de la derecha tiene.



Recalcó que ganar la Asamblea Nacional (AN) es totalmente crucial y vital para el futuro pacífico, democrático, de bienestar y desarrollo para la nación Bolivariana.



Por último, señaló que EE.UU. se ha convertido en el principal motor y en un gran factor de exacerbación de los problemas y del intervencionismo en el país, donde han promovido y planificado hasta invasiones de mercenarios terroristas estadounidense en Venezuela.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 417 veces.

La fuente original de este documento es:

Últimas Noticias (http://ultimasnoticias.com.ve/noticias/politica/jesus-farias-dice-que-robo-de-activos-desde-eeuu-asciende-a-30-mil-millones/)