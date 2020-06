Expresidente Evo Morales denució que la derecha boliviana y EEUU quieren suspender las elecciones

Evo Morales en entrevista con Brecha en Buenos Aires Credito: Guido Piotrowski

18.06.20 - El expresidente boliviano, Evo Morales, en declaraciones a los medios realizadas este miércoles, denunció que las elecciones en Bolivia están previstas para el 6 de septiembre, pero Evo destacó que "Estados Unidos y la derecha boliviana quieren suspenderlas: "Usando la pandemia quieren seguir postergando las elecciones porque saben que las van a perder". "Bajo el direccionamiento de Estados Unidos nos quieren proscribir", sostuvo Morales y dijo que aún "insisten en que hubo fraude", pero que "hay tantas investigaciones internacionales que muestran que no hubo fraude".



Morales se lamentó por las medidas adoptadas por el gobierno de facto de Jeanine Áñez frente la pandemia en Bolivia. "Están ocultando los datos", aseguró el ex presidente y remarcó:"No sabemos si nuestros hermanos mueren por coronavirus o por otra enfermedad: manejan los números bajo cálculos políticos". "Si no hubiera habido esta pandemia ya tendríamos otro gobierno con legitimidad"



"La solución para Bolivia son las elecciones y recuperar la democracia", y que "Añez suspendió las elecciones pero el pueblo ya no lo va a aguantar. "Tengo miedo que el pueblo boliviano reclame en la calle por elecciones y sea reprimido", admitió.



Este martes, la presidenta de facto, Jeanine Añez, propuso postergar uno o dos meses más las elecciones generales con la excusa de la emergencia sanitaria por el covid-19 y el riesgo que representaría para la población acudir a las urnas en medio de la pandemia.



Remarcó que lamenta mucho “lo que está haciendo el gobierno de facto” y que “bajo el direccionamiento de Estados Unidos nos quieren proscribir”, sostuvo. Y añadió: “Insisten en que hubo fraude y hay tantas investigaciones internacionales que muestran que no hubo fraude”.



Por otra parte, con respecto al impacto de la pandemia en su país, Morales declaró: “No sabemos si nuestros hermanos mueren por coronavirus o por otra enfermedad. Manejan los números bajo cálculos políticos” y acusó que “el pueblo tampoco puede movilizarse y la dictadura usa eso”. “Le dicen al pueblo que si se moviliza ellos tienen la culpa de los contagios”, señaló.



Con respecto a la situación de Bolivia frente a la pandemia, aseveró: "Hay una diferencia entre quienes hacemos política para el pueblo o los que la hacen para generar beneficios para el poder". "Añez no acepta ayuda humanitaria de China, Cuba o Rusia por razones ideológicas", contó Evo y destacó que "donde priorizan la economía estamos viendo lo que pasa. Brasil sobretodo".



Según trascendió, al menos 10 personas fallecieron en las calles de Bolivia sin posibilidad de asistencia médica. Estaban en puertas de hospitales o en plena vía pública. Para los profesionales médicos, la situación se debe a que varios establecimientos de salud han colapsado por la ola de casos del coronavirus, y otra causa sería la automedicación que hace que los enfermos lleguen a las salas de emergencia con cuadros de salud delicados.



Con información de Notas Periodismo Popular