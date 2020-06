Para Trump sería "cool invadir a Venezuela"

18.06.20 - El exasesor de seguridad nacional de EEUU John Bolton afirma en su próximo libro que el presidente Donald Trump fue manipulado y fácilmente influenciado por los líderes extranjeros de China, Rusia, Turquía y Corea del Norte, informó el Washington Post, citando una copia adelantada que obtuvo del texto.



Bolton afirma en su próxima obra sobre la Casa Blanca de Trump "The Room Where It Happened" que el presidente ruso Vladímir Putin una vez convenció a su homólogo estadounidense de expresar su apoyo al líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, comparándolo con su exrival demócrata Hillary Clinton, dijo el diario.



Además, Bolton también afirma que Trump apoyó la construcción de "campos de concentración" en China para encarcelar a musulmanes uigures después de una explicación del presidente Xi Jinping, según el informe.



Bolton también escribió que en 2018, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, le habló a Trump sobre una firma turca enjuiciada por el Departamento de Justicia de EEUU, a lo que el mandatario norteamericano respondió que "se encargaría de las cosas", dice el reporte.



Además, el informe dice que Bolton reveló que las sanciones contra Corea del Norte tenían que ser suspendidas porque Trump quería dar regalos al líder del país, Kim Jong Un.



El presidente de EEUU le pidió a su homólogo chino, Xi Jinping, que lo ayude a ganar la reelección, dijo Bolton.



"Trump, de manera sorprendente, dirigió la conversación hacia las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, aludiendo a la capacidad económica de China y suplicando a Xi que se asegure de que gane", dijo Bolton.



Donald Trump dijo supuestamente que sería "genial" invadir Venezuela y que esta nación sudamericana es "en realidad, parte de EEUU", revela el exasesor.



Según el entonces jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, citado por Bolton, el presidente "dice que sería 'cool' invadir Venezuela".



The Washington Post adelantó algunos extractos del libro que será publicado el 23 de junio, y supuestamente no es la única mención de Venezuela en lo que este diario califica como "la disección más sustancial y crítica del presidente" hecha hasta ahora por un miembro de su gabinete.



Por su parte, el periódico The Wall Street Journal, citando el libro de Bolton, indica que Trump suavizó las sanciones contra Venezuela después de hablar por teléfono con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en 2019.



Bolton menciona la conversación que mantuvo Trump con Putin en mayo de 2019 y, según él, tras ese diálogo el presidente estadounidense decidió suavizar las sanciones adicionales contra Venezuela.



El Departamento de Justicia presentó una demanda contra Bolton para evitar la publicación de su libro.



Trump dijo a periodistas que es inapropiado que Bolton escriba un libro con información clasificada, y agregó que podría estar infringiendo la ley si el texto se publica.



El Fiscal General de EEUU, William Barr, agregó que Bolton no ha completado el proceso de revisión previa a la publicación para eliminar la información clasificada del libro.



Barr dijo que el libro contiene información clasificada sobre eventos muy actuales y cuestiones de política.