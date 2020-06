Venezuela rechaza injerencismo de la Unión Europea sobre elecciones de la Asamblea Nacional

16.06.20 - El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela expresó este martes su rechazo a las declaraciones injerencistas realizadas por la Unión Europea (UE) sobre las elecciones parlamentarias, que deben realizarse este año, como lo establece la Constitución.



Mediante un comunicado compartido por el ministro para Relaciones Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, Venezuela manifiesta que esta intromisión es violatoria del derecho internacional.



«La insólita y más reciente intromisión de la Unión Europea en el funcionamiento de los órganos del poder público de Venezuela, no tiene precedentes en la historia de las relaciones entre ese grupo de países y Nuestra América Latina y Caribeña y es violatoria de los más elementales principios de Derecho Internacional», plantea parte del comunicado.



Más temprano, la UE afirmó que Venezuela necesita un ente electoral «independiente y balanceado», para llevar a cabo los comicios parlamentarios.



A continuación el texto completo del comunicado:



La República Bolivariana de Venezuela rechaza la declaración del señor Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, así como los términos de un comunicado adjudicado al espectral Grupo de Contacto Internacional, relacionados a los últimos acontecimientos políticos e institucionales en Venezuela.



La insólita y más reciente intromisión de la Unión Europea en el funcionamiento de los órganos del poder público de Venezuela, no tiene precedentes en la historia de las relaciones entre ese grupo de países y Nuestra América Latina y Caribeña y es violatoria de los más elementales principios de Derecho Internacional.



La pretensión europea de imponer una suerte de supervisión al funcionamiento de las instituciones democráticas de Venezuela, es otra demostración de la soberbia y nostalgia colonialistas que aún perviven en las venas corporativas de las élites dominantes en el viejo continente.



Con respecto a una supuesta posición que circula en redes sociales,adjudicada al autodenominado Grupo Internacional de Contacto, es válido concluir que esa instancia,cuya conformación fue anunciada para ofrecer aportes ala realidad política venezolana,ha carecido de utilidad a un punto tal,que puede afirmarse con estricto apego a los hechos, que el referido Grupo, murió al nacer. En este sentido. cabe destacar que en las relaciones Internacionales los muertos vivientes no suman, ni aportan a las buenas relaciones y ala aproximación positiva a los procesos políticos y sus resoluciones.



El Gobierno Bolivariano de Venezuela reitera que Venezuela es un país libre e independiente que no acepta, ni aceptará, groseras Injerencias de ningún gobierno u organización internacional. En consecuencia, por enésima oportunidad, Venezuela le hace un llamado sincero la Unión Europea, a sus Estados miembros y sus instituciones, a recobrar la sindéresis, a respetar el Derecho Internacional,la soberanía del pueblo venezolano y a establecer relaciones constructivas de cooperación.





