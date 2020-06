Irán: sanciones aíslan a EEUU y muestran que no es confiable

"No hay esperanza para negociaciones hasta que Estados Unidos no vuelva a los valores internacionales", dijo el portavoz gubernamental Ali Rabiei. Credito: Iran Press

15.06.20 - El canciller iraní, Mohamad Yavad Zarif, afirmó que las sanciones de EE.UU. son un elemento que los aísla del mundo y demuestran que la administración estadounidense no es confiable.Al respecto, aseguró que las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos contra otros países evidenciaron que Washington no es digno de la confianza de otras naciones.En una conferencia de prensa conjunta con su homólogo turco, Mevlut Cavusoglu, Zarif señaló que también la pandemia del nuevo coronavirus mostró a todo el mundo que el unilateralismo debería ser reemplazado por la cooperación.Asimismo, respecto a las relaciones bilaterales, el jefe de la diplomacia iraní manifestó que su país y Turquía están dispuestos a ampliar la cooperación mutua en varias áreas, incluido el sector de energía.Agregó que ambos países abrirán pronto las fronteras, lo cual puede ayudar a las economías de los dos Estados vecinos.Por su parte, el portavoz iraní Ali Rabiei enfatizó que imponer sanciones contra Irán es la política repetitiva de Estados Unidos y que las presiones militares, económicas y financieras máximas no van a ninguna parte.Enfatizó que "algunos países pensaron que las sanciones severas colapsarían a Irán en poco tiempo, pero la realidad es diferente”. Además, afirmó que al imponer sanciones contra Irán, Estados Unidos “se suicida”."En el año actual Irán tiene un crecimiento económico en la sección no petrolera y aumentó su producción y disminuyó las importaciones", dijo Rabiei. Destacó que Irán no espera cambios en EE.UU., pero siempre que respete los acuerdos anteriores y el derecho internacional, Irán estará en la mesa de negociaciones.