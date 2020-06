(VIDEO) Ramonet desde conferencia del ALBA TCP: Los países del Sur deben unirse para exigir fin de las sanciones

10.06.20 - En calidad de invitado especial, el periodista e historiador español Ignacio Ramonet, precisó que ante los desafíos económicos post pandemia que impone el COVID-19, es necesario que los países de América Latina y el Caribe reimpulsen el proyecto de soberanía alimentaria y fortalezcan alianzas en términos de servicios de salud.Esto durante la conferencia telemática del ALBA-TCP sobre economía post pandemia celebrada este miércoles.“Es necesario establecer lazos de ayuda mutua en términos de servicios públicos. Estos países han tenido los mejores resultados de América Latina y del mundo, son prueba de que unos servicios públicos de salud consolidados, confortados, ayudan en crisis inéditas cómo esta”.Ramonet también resaltó que estas naciones deben unirse para reclamar la condonación de la deuda exterior y la suspensión de las medidas coercitivas unilaterales.“Los países del sur deberían unirse para reclamar dos cosas: por una parte, la condonación de la deuda exterior, pues deberían reducirla, no cobrarla o hacer una moratoria para su cobro, y por otra parte, el cese de la aplicación de sanciones unilaterales. Es inhumano mantener estas medidas coercitivas en particular contra Cuba, Venezuela, Nicaragua, Irán, Siria, entre otros”.Tiempos del coronavirusEl periodista e historiador explicó que la crisis derivada de la pandemia del COVID-19 tiene tres tiempos: el tiempo sanitario, el tiempo económico y el tiempo político y social.“En Estados Unidos ya están en el tercer tiempo, tienen la crisis sanitaria, la crisis económica con los desempleos masivos y por último la crisis social con esta protesta masiva globalizada. Exactamente esto es lo que se plantea a nivel internacional”.Con respecto al tiempo económico, detalló que existe una crisis de la oferta porque durante meses la fábricas estuvieron cerradas en los principales ejes de desarrollo, es decir, no ha habido producción, y por otro lado una crisis de la demanda debido a que miles de millones personas han estado en cuarentena, trayendo como consecuencia una reducción considerable de la misma.“Ambas crisis no se habían producido en el mundo al mismo tiempo, a excepción de periodos de guerra como la Segunda Guerra Mundial y, sin embargo, no era global”.Advirtió que la coyuntura que se avecina es comparable con la Gran Depresión de 1929, especialmente porque los más afectados son los tres principales polos de desarrollo del mundo en Asia, Europa y América del Norte, con un aumento de desempleo jamás visto y la caída del PIB en sus países.Con respecto a los países del sur, explicó que han caído los tres principales rubros de ingreso, las exportaciones del suelo, del subsuelo agrícola o mineras; las remesas de los emigrantes que trabajan en los polos de desarrollo afectados y por último el turismo.“Es precisamente el turismo una de las industrias más afectadas por esta crisis, porque hay precisamente en este momento, cierres de frontera e inmovilidad en términos de transportes internacionales”.El objetivo central de la conferencia del ALBA-TCP sobre economía post pandemia es abordar de manera integral los temas pendientes en materia económica para la región, teniendo en cuenta la coyuntura del COVID-19.