Trump autoriza sanciones contra funcionarios de la CPI por investigación de crímenes de guerra en Afganistán

11.06.20 - El presidente de EEUU Donald Trump ha firmado este jueves una orden ejecutiva autorizando sanciones contra funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI) que investigaban si Washington cometió o no crímenes de guerra en Afganistán.



Un alto funcionario de la Administración Trump, sin dar detalles, señaló que la investigación de la CPI "está siendo impulsada por una organización de dudosa integridad" y acusó a Rusia de estar involucrada. La orden autoriza a bloquear los activos en EE.UU. de los empleados de la CPI y negarles la entrada al país.



La oficina de prensa de la Casa Blanca destacó que el mandatario estadounidense también autorizó la "ampliación de las restricciones de visa" contra los funcionarios de la corte y sus familiares.



Trump ha atacado reiteradamente a la corte con sede en La Haya, creada para procesar crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad. La organización tiene jurisdicción si un estado miembro no puede o no quiere enjuiciar las atrocidades por sí mismo.

